Anruferfalle: Neue Betrugsmasche über Sprachassistenten

Wer Siri oder den Google Assistant nutzt, um Unternehmen anzurufen, könnte Opfer einer neuen Betrugsmasche werden. Denn Telefonate über Sprachassistenten zu tätigen, könnte das Gespräch für Betrüger öffnen, die sich als Mitarbeiter einer Firma ausgeben. Das ist zumindest die Theorie von dem Unternehmen Better Business Bureau, die eine öffentliche Warnung ausgaben.

Die Betrugsmasche läuft wie folgt: Man will ein Unternehmen kontaktieren, beispielsweise eine Fluggesellschaft, und man lässt die Nummer dabei von Google oder Siri anrufen. Aber anstatt sich tatsächlich mit dieser Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen, ruft der Sprachassistent einen Betrüger an, der sich als jemand aus dem Unternehmen ausgibt. Er wird dann versuchen einem Geld abzuluchsen.

Das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. Betrüger kaufen Suchanzeigen mit den falschen “Firmen”-Telefonnummern und bezahlen dafür, damit diese prominenter in den Suchergebnissen auftauchen. Wenn man selber nach diesen Firmennamen und ihren Kontatkdaten sucht, dann würde einem dieser Betrug auch auffallen. Aber, wenn man den Anruf über einen Sprachassistenten tätigt, kann dieser das nicht unterscheiden. Er wird immer das erste Ergebnis der Suchanfrage wählen.

Wenn man also Google oder Siri bittet, ein Unternehmen anzurufen, wählt der Assistent einfach eines der ersten Ergebnisse und verbindet einen versehentlich mit einem Betrüger. Um dies zu vermeiden, kann man die Telefonnummer vorher überprüfen oder nur Nummern von offiziellen Quellen, wie zum Beispiel der Website eines Unternehmens nehmen. Ruft man eine Firma häufiger an, könnte man die Nummer auch im Handy speichern, damit die Sprachassistenten sie trotzdem finden.

Eine Betroffene erzählte Better Business Bureau, dass sie auf genau diesen Trick hereingefallen sei. Sie hätte über die Sprachsuche ihre Fluggesellschaft kontaktiert, um ihren Sitzplatz auf einen früheren Flug zu ändern. Der Betrüger auf der anderen Seite der Leitung, versuchte sie jedoch dazu zu bringen, 400 Dollar in Prepaid-Geschenkkarten zu bezahlen. Er erzählte ihr, dass die Fluggesellschaft eine spezielle Aktion durchführte.

