AOL macht DMOZ dicht – ohne Erklärung

Das ist jetzt natürlich eine Meldung für die etwas älteren Semester. Es gab mal eine Zeit im Internet, da gab es keine Suchmaschinen, wie wir sie heute kennen. Man fand sich im Internet über Verzeichnisse zurecht, in denen Websites thematisch geordnet gelistet wurden. Auch Yahoo ging aus so einem Verzeichnis hervor. DMOZ ist das größte derartige Verzeichnis und unter wechselnden Namen seit 1998 online – und am 14. März ist nun Schluss.

Die freiwilligen Mitarbeiter von DMOZ, die das Verzeichnis pflegten, neu vorgeschlagene Links prüften und frei gaben, wurden von AOL damit genauso kalt erwischt wie die User. Im Community-Forum schwankt die Stimmung zwischen Ratlosigkeit, Wut und der Motivation, die Daten zu retten und eben ohne AOL weiter zu machen.

In unserem Redaktions-Chat folgte auf diese Nachricht ein kurzer Anflug von Nostalgie bei den älteren Mitgliedern des Teams, aber:

Wie wichtig ist DMOZ heute eigentlich noch?

Diese Frage kann man natürlich ganz allgemein für jedes von Menschen kuratierte Webverzeichnis stellen. Software wird immer intelligenter, die entsprechenden Ressourcen immer günstiger und dank Machine Learning lernt Software heutzutage selbstständig dazu. Wenn man sich die Suchergebnisse aktueller Suchmaschinen ansieht, dann fragt man sich immer öfter, welche Daseinsberechtigung dagegen noch Verzeichnisse haben sollen. Yahoo hatte sich diese Frage schon vor Jahren gestellt und die Antwort war ein lapidares „Keinen“, was folgerichtig zur Schließung des Webkatalogs führte.

Fragt man SEO-Leute, dann sehen die heute auch keinen Sinn mehr in solchen Katalogen. Vor einigen Jahren war es durchaus noch erstrebenswert, dort gelistet zu werden und sei es nur in der Hoffnung, dass Google so schneller über Links auf die eigene Seite stolpert oder diese Links entsprechend positiv gewertet würden, diese Effekte gibt es aber heute kaum noch bis gar nicht mehr. Andererseits scheint es aber durchaus noch Kategorien im DMOZ zu geben, aus denen relevanter Traffic auf dort gelistete Seiten gehen soll – so hört man zumindest.

Aber wenn doch Suchmaschinen passgenau die Seite liefern können, die man gerade sucht, warum sollte man sich dann noch mit solchen Katalogen aufhalten? Tatsächlich gibt es Nutzer, die bei bestimmten Themen lieber in solchen Katalogen und Linksammlungen suchen, einfach weil sie sich durch die Betreuung durch Menschen einen gewissen Qualitätsfilter der verlinkten Inhalte versprechen, den ein Computer (vermeintlich? noch?) nicht liefern könnte.

Für manche Bereiche des Netzes, speziell das berüchtigte Darknet, sind solche Kataloge eine der wenigen Arten, Inhalte überhaupt zu finden – da sich diese Bereiche des Netzes dem Zugriff durch Suchmaschinen ganz gerne entziehen. Außerdem wird wohl niemals eine Suchmaschine jederzeit wirklich alle Informationen des Internets in seinem Index haben können, dazu werden ständig einfach zu viele Inhalte produziert und veröffentlicht.

Es wird wohl weiter gehen

Auch wenn AOL nun den Stecker zieht, so haben sich in der DMOZ-Community schon einige zusammen gefunden, die weiter machen wollen. Aktuell versuchen sie, Mitstreiter zu gewinnen und die bestehenden Inhalte zu sichern. Unter welchem Namen und wie schnell das passieren wird ist ebenso offen, wie die weitere Zukunft eines solchen Projekts: einen praktisch nicht genutzten Service zu pflegen dürfte auf Dauer nicht sonderlich motivierend sein und die kaum wahrnehmbaren Reaktionen im Web auf die lapidare Mitteilung, dass es DMOZ ab dem 14. März nicht mehr geben wird, deuten nun nicht unbedingt auf eine große Nutzerbasis hin.

Und jetzt mal ganz ehrlich: Wer von euch wusste vor dieser Meldung überhaupt (noch) was DMOZ ist? Oder was überhaupt so ein Webkatalog ist bzw. war?