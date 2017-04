Über die Apple AirPods haben wir hier auf dem Blog mit Sicherheit öfter geredet als über irgendwelche anderen Kopfhörer. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass Produkte von Apple generell immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber vor allem, weil hier nicht alles so lief, wie sich Apple das seinerzeit gedacht hat mit den kabellosen EarPods.

Da war zunächst mal die Form, über die sich das halbe Internet kaputt gelacht hat, aber auch die Verfügbarkeit der AirPods war von Anfang an immer ein Thema. Gerade Apple macht den Mitbewerbern immer wieder vor, dass zwischen der Vorstellung eines Produktes und der Verfügbarkeit nicht zwangsläufig viel Zeit vergehen muss. Die AirPods sind dafür allerdings kein Beleg, denn schon bei der Präsentation im September wusste man, dass die Dinger nicht so flott verfügbar sein werden.

Dass man letzten Endes aber sogar bis Mitte Dezember warten musste, bis Verfügbarkeit seitens Apple vermeldet werden konnte, war nun alles andere als eine Meisterleistung des Unternehmens aus Cupertino. Sascha hat das seinerzeit natürlich entsprechend kommentiert:

Mittlerweile haben wir fast den Mai 2017 erreicht, aber scheinbar gelingt es Apple immer noch nicht, eine breite und zeitnahe Verfügbarkeit für die Apple AirPods herzustellen. Die Kollegen von Mac Gadget sind der Sache bereits letzte Woche nachgegangen und mussten feststellen, dass aktuell immer noch sechs Wochen Wartezeit anstehen, entscheidet man sich für die Online-Bestellung auf der Apple-Seite.

An der schwierigen Liefersituation hat sich seitdem kaum etwas geändert. Wer die AirPods bei Apple bestellt, muss unverändert bis zu sechs Wochen warten, bis er sie in den Händen halten kann. Apples Ladengeschäfte erhalten nur sporadisch geringe Stückzahlen, die nach kürzester Zeit vergriffen sind. Im Fachhandel sind die AirPods ebenfalls meist nicht zu bekommen. Mac Gadget, 12. 04. 2017

Als Ausnahme nannte man im Artikel Cyberport mit einer Verfügbarkeit, bei der Besteller lediglich 2-4 Tage warte mussten, aber auch hier muss man mittlerweile bis Ende Juni warten, bis ausgeliefert werden kann. Wer tatsächlich eine Chance auf die Teile haben möchte, probiert es besser in Ladengeschäften, wobei es sich abzeichnet, dass die geringen Stückzahlen, die in den Apple Stores auftauchen, eher in den Flagship Stores wie in New York oder London auftauchen als in den kleineren Ablegern in Deutschland.

Aber egal ob Flagship Store oder irgendein anderer Apple Store: Die verfügbaren Mengen sind jeweils so überschaubar, dass die AirPods jeweils immer wieder flott vergriffen sind. Jetzt können wir uns fragen, woran das liegt, bekommen aber leider bei der Ursachenforschung keinerlei Unterstützung von Apple selbst, wie ihr euch denken könnt.

Würde sich Apple selbst äußern, würde man vermutlich von einer überraschend hohen Nachfrage sprechen, auf die man sich erst einstellen muss. Glaube ich bei den 180 Euro teuren Ohrhörern ehrlich gesagt nicht wirklich, aber selbst wenn es so wäre: Ein Produkt, welches eigentlich für Oktober 2016 angekündigt war, sollte ein halbes Jahr später eigentlich schneller zu bekommen sein als nach einer sechswöchigen Wartezeit.

Es scheint definitiv so zu sein, dass Apple nicht so schnell produzieren lassen kann, wie es der Markt gerne hätte, aber wir können allenfalls spekulieren, woran das dann tatsächlich liegt. „Hohe Nachfrage“ kann ein Grund dafür sein, wenn auch eben nicht der wahrscheinlichste. Es könnte allerdings auch woanders in der Produktion haken, so dass Apple nicht auf den Output kommt, den man sich selbst vermutlich erhofft hat.

Sei es drum: Wenn Tim Cook weiterhin darauf besteht, dass die Apple AirPods eine „Erfolgsgeschichte“ sind, wäre das ein weiteres Indiz dafür, dass die Uhren heute in Cupertino ein bisschen anders ticken als seinerzeit unter Steve Jobs. Den iPhone-Besitzern, die jetzt die AirPods bestellen und sich mit der Lieferung noch bis zum Sommer gedulden müssen, wird das sicher schrecklich wenig helfen. Was glaubt ihr denn, wieso Apple das Problem mit den Lieferfristen nicht in den Griff bekommt? Hohe Nachfrage oder Produktionsschwierigkeiten? Oder habt ihr gar noch einen komplett anderen Ansatz? Schreibt es uns in die Comments!

via WinFuture.de