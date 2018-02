Apple AirPods: Neue Modelle auf dem Weg, wasserdicht ab 2019

Noch in diesem Jahr werden wir die neuen AirPods zu sehen bekommen. Ist das eine Überraschung oder doch eigentlich eher selbstverständlich? Trotz des Hohns, den sich Apple anfangs wegen der AirPods anhören musste, sind die kabellosen EarPods bei den Fans bombig eingeschlagen, erfreuen sich also großer Beliebtheit und verkaufen sich wie geschnitten Brot.

Von diesem Standpunkt betrachtet dürfte es also nur die Wenigsten überraschen, wenn jetzt Bloomberg darüber berichtet, dass Apple diese AirPods aktualisieren möchte. Es gibt natürlich auch (berechtigte) Kritik und wie es scheint, werden diese Makel mit kommenden Versionen ausgemerzt.

Das geht laut Bloomberg damit los, dass ein neuer Wireless Chip in den neuen Modellen verbaut wird. Anstelle des W1-Chips könnte demnach der W2 Verwendung finden, den auch die Apple Watch nutzt oder ein noch weiter entwickelter Chip. Mit dessen Hilfe sollen die Bluetooth-Verbindung deutlich weniger störungsanfällig sein.

Weiter erwartet uns eine bessere Siri-Unterstützung in den aktualisierten Modellen. Aktuell ist es noch nötig, Siri per Doppel-Tap zu aktivieren, bevor man ein Kommando geben kann. Mit den neuen AirPods könnte dann das bekannte „Hey Siri“ genutzt werden, um die AirPods anzusprechen.

Diese beiden Verbesserungen dürften schon in den AirPods Einzug halten, die noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Etwas länger warten müssen diejenigen, die darauf hoffen, dass die AirPods wasserdicht werden. Zwar verraten die Quellen von Bloomberg auch, dass eine wasserresistente Variante der drahtlosen Hörer geplant ist, diese soll aber erst im nächsten Jahr erscheinen.

Wie oben bereits erwähnt: Apple durfte sich eine Menge anhören für seine AirPods. Über das Design wurde sich viel amüsiert, später dann darüber geschimpft, dass es so ewig dauerte, bis Apple die Teile endlich in den Verkauf bringt. Mittlerweile weiß es jeder, dass Apple nicht zwingend als Erster mit einem Produkt am Markt sein muss, um es dennoch erfolgreich verkaufen zu können. Die AirPods und der Markt kabelloser In-Ears sind ein weiterer Beleg dafür — und wenn dann in einigen Monaten die verbesserte Version in den Handel kommt, werden sicher wieder viele Apple-Nutzer zuschlagen und dafür sorgen, dass das Spitzenmodell der kabellosen Hörer auch weiterhin aus Cupertino kommt.

Quelle: Bloomberg via Caschys Blog