So kann man die Apple AirPods nicht verlieren: Einfach ins Ohr stecken!

Es sind ja oft die einfachen Ideen… Bezueglich der Apple AirPods bewahrheitet sich das wieder einmal. Wer schon bereit ist sich diese an Zahnbuerstenkoepfe erinnernden Kopfhoerer in die Ohren zu stecken, der moechte natuerlich auch, dass die stecken bleiben. Immerhin kosten die Dinger gut ueber 170 Euro und wie wir spaetestens seit Tim Cooks sensationellen Statements wissen, verlieren wir „normale“ InEars aus den Ohren, weil das Gewicht der Kabel so sehr daran zieht. Dass es sich hierbei um einen der sensationellsten Marketingstunts aus dem Hause Apple handelte, haben wir ja mit unserem Selbstversuch eindrucksvoll bewiesen.

Jetzt sind die Dinger also endlich verfuegbar und die ersten User kommen mit den ersten, recht pragmatischen Loesung an. Was aber Andrew Cornett auf Twitter veroeffentlichte, das duerfte wohl die ultimative Methode sein, die AirPods auch wirklich nicht zu verlieren.

Figured out how I'm gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b — Andrew Cornett 🌚🏡⏳ (@amotion) December 21, 2016

Ihr Piercer der Welt, schaut auf dieses Gadget und bereitet euch auf einen nicht fuer moeglich gehaltenen Ansturm neuer „mach mir das Loch so gross, dass da meine AirPods reinpassen“-Kunden vor. Nicht nur wir sehen hier ein irres Potenzial, sicherlich auch die Feinmechaniker und Schraubenmacher. Ich mein, das sieht mir doch ganz schwer nach einer Kontermutter-Konstruktion aus, oder?

Irgendwie muss man das ja alles fixieren und auch wirklich dauerhaft… ok, vergessen wir das mal ganz schnell, denn irgendwann will man die Dinger ja auch wieder aus der Hoermuscheln ziehen.

Bleibt noch ein Problem… wenn AirPod-Diebe bisher nur die beiden Pods klauen konnten, so nehmen sie jetzt gleich das ganze Ohrlaeppchen mit. Kaching! Schon haben wir die naechste Businessidee auf die Beine gestellt. Ein AirPod-Diebstahlversicherungspaket kombiniert mit einem Gutschein fuer einen anerkannten plastischen Chirurgen.

