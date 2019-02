Apple bastelt an der Post-iPhone-Ära

Wenn man auf der Straße Leute befragen würde, was sie mit dem Unternehmen Apple assoziieren, würden vermutlich die meisten antworten: “Das iPhone”. Das wäre auch naheliegend, denn auch über ein Jahrzehnt nach dem ersten iPhone verkaufen sich die Dinger wie geschnitten Brot und sind nach wie vor bei weitem die größte Einnahmequelle des Konzerns aus Cupertino.

Im letzten Quartalsbericht waren es trotz rückläufiger Entwicklung immerhin noch 52 Milliarden US-Dollar Umsatz, die mit den iPhone-Verkäufen erzielt wurden — der Löwenanteil der 84,31 Milliarden Gesamtumsatz. Aber: Bereits knapp 11 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden mit den Services erzielt, also mit Apple Music, Apple Care usw. Schon seit langem berichten wir darüber, dass Apple bestrebt ist, sich breiter aufzustellen und gegen den Vorwurf anzukämpfen, dass man nur noch ein “One Trick Pony” wäre.

Das Wall Street Journal berichtet aktuell darüber, dass Apple nun auch personell einen deutlich anderen Kurs Richtung Services einschlägt, um sich auf die Zeit nach dem iPhone einzustellen. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass Apple das Smartphone nicht mehr weiter produzieren wird, sondern sich einfach diese Umsatzrekorde vermutlich nicht mehr erreichen lassen. Die Android-Konkurrenz ist riesig und technisch oft gleichwertig, zudem merkt auch Apple den Druck vor allem aus China, wo starke Smartphones für deutlich weniger Geld angeboten werden, als für ein iPhone zu entrichten ist.

Jetzt möchte man sich auf seinen Video-Streaming-Dienst konzentrieren, zudem möchte man Siri wieder auf Kurs bringen. Die Sprachassistenz war mal State of the Art, ist mittlerweile aber schwächer als die Konkurrenten wie Alexa oder der Google Assistant. Mit Apples KI-Chef John Giannandrea an der Spitze soll Siri nicht nur qualitativ an die Konkurrenten herangebracht werden, sondern möglichst wieder die Spitzenposition übernehmen. Dazu müsse man an “Genauigkeit und Performance” arbeiten, berichtet das WSJ.

Noch wichtiger ist Apple derzeit aber wohl sein Netflix-Konkurrent, den man schon bald offiziell vorstellen will. Apple-Manager Deirdre O’Brien soll sich künftig um die Apple Stores kümmern und laut dem WSJ-Bericht wird er dafür sorgen, dass sich Fernseher in den Läden befinden, auf denen die Inhalte der Hollywood-Partner Apples zu sehen sein werden.

Aber nicht nur bei den Führungskräften vollzieht Apple derzeit einen Wandel. Schon Anfang des Jahres soll das Unternehmen nämlich 200 Ingenieure aus dem Bereich “Autonomes Fahren” abgezogen haben, die schwerpunktmäßig dem Service-Bereich zugeführt wurden. Es sollen gleich mehrere Projekte sein, die zunächst einmal zurückgestellt wurden und derzeit ist man im Unternehmen damit beschäftigt, die aktuelle Situation zu bewerten und sich vielleicht neuen Schwerpunkten zuzuwenden.

Apple wird also auch weiterhin natürlich sein iPhone produzieren und auch weiterhin sicher viel Geld damit verdienen. Aber man stellt sich anders auf und versucht, sich von einer Hardware-Company zu einer Service-Company zu wandeln. Ende März soll es ein Event geben, bei dem man seinen Video-Service vorstellt — dann also lernen wir eine der neuen Säulen des Unternehmens kennen.

