Apple beschwert sich: Strafzölle schaden Apple und helfen der Konkurrenz

Im Weißen Haus tut man sich anscheinend nach wie vor schwer mit der Tatsache, dass wir in einer globalisierten Welt leben und sich einzelne Nationen nicht mehr einfach so vom Rest der Welt abschotten können. Die US-Regierung möchte also den Handelskrieg mit China weiter verschärfen und plant bereits, die nächste, mittlerweile vierte Stufe zu zünden.

Angedacht sind dabei Strafzölle von bis zu 25 Prozent, die in diesem Fall für die Unternehmen anfallen, die Produkte bzw. Materialien aus China beziehen. Lesern unseres Blogs muss man an dieser Stelle natürlich nicht erklären, dass Apple den Löwenanteil seiner Hardware in China fertigen lässt. Das umfasst vor allem das iPhone, welches jährlich viele Millionen mal weltweit verkauft wird, sondern auch die iPads, AirPods, aber auch Macs, Apple TVs und Zubehör. Damit wäre erstmals in diesem Handelskrieg Apple auch unmittelbar und entschieden betroffen von den Maßnahmen der US-Administration.

Was man davon in Cupertino hält, könnt ihr euch ja sicher denken. Apple will das auch nicht wortlos hinnehmen und hat sich mittlerweile an den zuständigen Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten, Robert Lighthizer, gewendet mit der Bitte, diese angedachten Maßnahmen nicht umzusetzen. Das Schreiben könnt ihr hier online einsehen und darin heißt es:

Apple is a proud U.S. company and one of the largest job creators in the United States. We are responsible for over 2 million jobs across all 50 states, including Apple’s direct employees, employees at our manufacturing and retail partners, and Americans who make their living in the vibrant and growing app economy.

Weiter führt man an, dass man nicht nur für Millionen Jobs gesorgt habe, sondern darüber hinaus der größte Nettozahler von Steuern an das US-Finanzministerium ist und weitere Milliarden US-Dollar lokal investiert bzw. abführt. Nicht zuletzt verweist das Unternehmen auch auf die vielen Millionen US-Einwohner aller gesellschaftlichen Schichten, die die Apple-Produkte lieben und nutzen.

Zunächst einmal würden die Strafzölle also Apple empfindlich treffen. Der nächste Schritt wäre dann, dass man vermutlich seine Produkte verteuern müsste, was dann eben auch die Bevölkerung der Vereinigten Staaten treffen würde. Ein wichtiger Punkt der Argumentation Apples: Die Zölle würden chinesischen Konkurrenten sogar helfen. Unternehmen — zum Beispiel Huawei — generieren nur ziemlich überschaubare Einnahmen in den USA, erzielen ihre Umsätze also im eigenen Land oder anderen Regionen der Welt. Indem die Strafzölle auf Importeure in Amerika ausgedehnt würden, hätte man also im Grunde sogar der chinesischen Konkurrenz geholfen.

Apple lässt Auslagerung der Produktion prüfen

Gute Gründe also für die Trump-Regierung, doch nochmal inne zu halten und sich zu überlegen, wie weit man den Handelskrieg tatsächlich noch eskalieren lassen möchte. Unabhängig davon hat Apple aber auch erste Schritte eingeleitet, um die Produktion zumindest zu einem Teil mittelfristig aus China abzuziehen. Wie Nikkei berichtet, habe Apple bereits verschiedene Zulieferer aufgefordert, die Kosten für die Verlagerung der Produktion prüfen. Das hänge aber nicht nur mit dem Handelskrieg zusammen, sondern auch damit, dass die steigenden Lohnkosten in China dazu führen, über Alternativen nachzudenken.

Ich habe das Gefühl, dass wir über die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen China und den USA nicht das letzte Mal berichtet haben — erst recht nicht, wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass künftig auch Apple und andere US-Tech-Riesen in starkem Maße betroffen sein könnten.

via Heise