Apple wird kein eigenes Auto bauen und hat entsprechende Pläne – sofern sie jemals ernsthaft verfolgt wurden – nun endgültig aufgegeben. Wie die New York Times unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, wolle man sich nun stattdessen auf die Technologie im Bereich autonomer Fahrzeuge konzentrieren. Hierzu könne man ab einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand Kooperationen mit etablierten Autoherstellern bilden, die Apples Technologie dann lizensieren dürfen.

Das Gerücht, Apple arbeite an einem eigenen “iCar”, hält sich seit Jahren hartnäckig und war bereits Thema in unzähligen Untergangsszenarien über die deutsche, us-amerikanische und japanische Automobilindustrie. In schöner Regelmäßigkeit wurde kolportiert, dass der iPhone-Fertiger ja “nur” mit seinen enormen Kapitalreserven einsteigen müsse und dann den Markt komplett aufrollen werde. Als Paradebeispiel für die disruptive Energie des Silicon Valleys wurde in diesem Zusammenhang der Elektroautobauer Tesla angeführt, der ebenfalls “aus dem Nichts” die gesamte Branche in Unruhe versetzt habe. Sehr gerne – und da schließt sich der Kreis – wurde Nokia als Beispiel für ein Unternehmen angeführt, dass von Apple vom Markt gefegt wurde. Ein ähnliches Schicksal drohe nun angeblich den klassischen Automobilherstellern.

Dass Tesla bis heute und in naher Zukunft lediglich Kleinstmengen an Fahrzeugen produziert und zudem noch mit hohen Verlusten arbeitet, wurde ebenso gerne ausgeblendet wie dutzende andere Probleme. Und dass wesentliche Teile von Nokia mit der Ausgliederung der Geodatendienste und der Künstlichen Intelligenz längst – anders als Apple – zu einem Global Player im Bereich “Smart Cars” geworden sind, wird ebenso gerne vergessen.

Bereits im Oktober 2015 hatten wir darauf hingewiesen, wie unsinnig die Spekulationen über ein Apple Car sind. Bei kommenden Fahrzeuggenerationen geht es um das Dashboard in autonomen Autos, um die Vernetzung der Fahrzeuge und um ihre Rolle in einem zukunftsfähigen Mobilitätskonzept. Wer ernsthaft in Erwägung gezogen hat, dass ein Unternehmen wie Apple, das schon bei der Produktion ihrer iPhones auf die Fähigkeiten des Massenfertigers Foxconn angewiesen ist, tatsächlich ein Auto bauen will, hat von der Automobilbranche einfach keine Ahnung.

Davon abgesehen darf man auch an der wirtschaftlichen Kompetenz der jeweiligen Hyper zweifeln. Mit dem iPhone und anderen Artikeln vertreibt das Unternehmen aus Cupertino Produkte, deren Gross Margin (Gewinnmarge) irgendwo zwischen 50 Prozent und 95 Prozent pendelt. Hätte Tim Cook den Aktionären eröffnet, dass man mal eben zig Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen werde, um zukünftig ein iCar zu bauen, das schon aufgrund der Komponentenvielfalt, dem Montageaufwand, dem logistischen Prozedere und durch Zulassungs- und Haftungsvorschriften irgendwo zwischen 5 und 20 Prozent Gewinnmarge “dümpeln” werde, hätte man ihn geteert und gefedert.

Das unter dem Codenamen „Project Titan“ geführte iCar sei dementsprechend auch apple-intern von Streitigkeiten und einer „fehlenden Vision“ gekennzeichnet gewesen, berichten die Insider nun gegenüber der NYT. Ob Apples “Vision” von lizenzwilligen Automobilherstellern realistischer ist, steht nun allerdings ebenfalls in den Sternen. Momentan scheint kaum ein renommierter Autobauer gewillt, die Datenhoheit in seinen Fahrzeugen aufzugeben. Vielleicht muss Apple sich damit zufrieden geben, nur ein paar Schnittstellen bereitzustellen, damit der zukünftige iPhone-Besitzer sein Smartphone mit dem Auto verbinden darf.