Scott Forstall war lange Jahre sowas wie der Mr. iOS bei Apple und eine dementsprechend wichtige Führungskraft im Unternehmen aus Cupertino. Der Abschied 2012 des Mannes, der schon als der „nächste Steve Jobs“ gehandelt wurde, kam daher ziemlich überraschend. Wir schrieben seinerzeit, dass er bei Apple zum Bauernopfer gemacht wurde.

Nichtsdestotrotz ist Forstall natürlich ein gern gesehener Interview-Partner, zumal er sich diesbezüglich sehr gerne rar macht. Jetzt hat er aber aus dem Nähkästchen geplaudert anlässlich eines Events beim Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien und viel über die alten Apple-Zeiten preisgegeben.

In einem sehr kurzweiligen Gespräch lässt Forstall, der einst die Software-Geschicke im Hause Apple entscheidend mit verantwortete, durchblicken, dass es das Apple iPhone in dieser Form so vielleicht nie gegeben hätte, wenn sich Steve Jobs nicht so furchtbar über eine Führungskraft von Microsoft aufgeregt hätte.

We’d been working on a tablet project, which has a really odd beginning. It began because Steve hated this guy at Microsoft. Scott Forstall, Ex-Apple

Steve Jobs, der damalige CEO und DAS Apple-Aushängeschild schlechthin, wurde von diesem Menschen gleich mehrfach darüber informiert, dass man bei Microsoft an einem revolutionären Gerät säße und er schwärmte dabei stets von diesem Tablet und der Bedienung per Stylus.

Jobs war nun wahrlich nicht als Freund von Eingabe-Stiften bekannt – er setzte stattdessen mehr auf die Eingabe per Finger – und irgendwann muss ihm dann scheinbar der Kragen geplatzt sein:

This dinner was like the tenth time he talked to me about it, and I was so sick of it that I came home and said, „F**k this, let’s show him what a tablet can really be.“ Steve Jobs

Weil er diesen Microsoft-Menschen und seine Tablet-Schwärmereien so hasste, war Job also plötzlich so voller Eifer, ein eigenes Tablet zu produzieren. All das passierte, lange bevor das allererste iPhone vorgestellt wurde und ja: Apple plante zunächst sein iPad, dann erst das Smartphone.

Die hellen Köpfe brüteten nämlich bereits längst über diesem Tablet, als Steve Jobs anregte, die intern demonstrierte Tablet-Software so zu verkleinern, dass sie auf einem deutlich kleineren Display in Smartphone-Größe angezeigt werden kann. Das gefiel Jobs dann so gut, dass er sofort die Tablet-Pläne auf Eis legte und sich nur noch auf das Smartphone fokussierte.

Der Rest ist längst Geschichte: Das iPhone wurde das meistverkaufte Smartphone dieses Planeten und wer weiß: Apple – heute reichstes Unternehmen der Welt – würde vielleicht gar nicht mehr existieren, wenn Steve Jobs nach den Gesprächen mit dem Microsoft-Angestellten nicht aus Hass den Plan gefasst hätte, denen in Redmond zu zeigen, wie man ein „richtiges“ Tablet baut.

Ziemlich schräge Geschichte, wenngleich das natürlich nichts daran ändert, dass Apple in der Tat das Smartphone revolutioniert hat, bevor man dann nachträglich das iPad fertigstellte und mit dem Tablet-Markt drei Jahre nach dem iPhone-Release dasselbe Kunststück nochmal wiederholte. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass die besagte Person aus dem Hause Microsoft sich in den Hintern beißen könnte dafür, dass er seinerzeit so beharrlich über die Microsoft-Pläne berichtete.

Forstall, dessen Weggang auch heute noch einigermaßen mysteriös anmutet, erzählt das alles jedenfalls sehr unterhaltsam und auch davon abgesehen möchte ich euch dieses Video ans Herz legen – viel Spaß damit:

Quelle: Daily Mail via CNET