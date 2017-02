Apple Event im März: iPhone SE mit 128 GB, rotes iPhone 7, neue iPads

Das Event zum Apple iPhone 8 ist noch in weiter Ferne, aber jetzt verdichten sich Gerüchte, dass Apple vorher noch ein Launch-Event im März plant. Das japanische Blog Macotakara spricht davon, dass wir im März die Vorstellung des iPhone SE mit 128 GB Speicher erwarten dürfen, außerdem ist – wieder einmal – die Rede davon, dass das aktuelle iPhone 7 bei der gleichen Veranstaltung auch in einer roten Version präsentiert werden könnte. Auch dieses rote iPhone ist nicht zum ersten Mal Thema von Gerüchten.

Bei der Keynote soll es den Infos von Macotakara auch endlich mal wieder neue iPads hageln – und zwar gleich vier Stück! Die klassischen iPad-Größen sollen versorgt werden mit einem neuen iPad mini mit 7,9 Zoll und einem 9,7 Zoll großen iPad. Außerdem soll es auch neue iPads mit 10,5 Zoll und 12,9 Zoll geben. Wie diese Modelle heißen werden und was im Einzelnen verbessert wird, verrät die japanische Quelle nicht, aber die Tablet-Sparte kann ein umfassendes Update äußerst gut vertragen, nachdem Apple diesen Sektor zuletzt ziemlich stiefmütterlich behandelt hat.

Die neuen iPads sind – sollte das Event tatsächlich in diesem Umfang im März über die Bühne gehen – sicher die Highlights der Veranstaltung, denn ein iPhone SE in neuer Speichergröße und ein iPhone 7 in einer neuen Farbe sind ansonsten nicht sonderlich aufregend. Apple wird uns das aber erfahrungsgemäß entsprechend verkaufen, nach dem Motto: „Seht mal, wie viele Produkte wir hier heute neu raushauen.“

Wir behalten das mal auf dem Schirm und halten euch auf dem Laufenden, wenn es neue Infos zur Keynote gibt und die Geschichte konkreter wird. Ich würde mich nicht wundern, wenn Apple die Veranstaltung so platzieren würde, dass sie zeitlich nahe beim Samsung Galaxy S8-Event liegt, um den Koreanern ein wenig Aufmerksamkeit zu rauben.

Was sagt ihr? Kann euch ein iPhone SE mit mehr Speicher oder ein rotes iPhone 7 überzeugen? Oder lechzt ihr eher nach einem neuen iPad?

Quelle: Macotakara via Caschys Blog