Apple soll Facetime manipuliert und Benutzer zum Neukauf genötigt haben

Eine von mehreren Klägern in Kalifornien eingereichte Sammelklage wirft Apple die gezielte Manipulation des Videochat-Dienstes Facetime vor, damit sich Nutzer älterer iPhones ein neues Gerät kaufen. Die Kläger behaupten, der Konzern habe absichtlich Fehlermeldungen in der Software implementiert, die nur durch den Wechsel zu einem neueren Gerät verschwänden.

Apple punktet bei einem großen Teil seiner Benutzer durch die langjährige Unterstützung seiner Geräte. Sowohl das Betriebssystem iOS als auch sicherheitsrelevante Updates werden in der Regel auch für ältere Geräte über einen vergleichsweise langen Zeitraum bereitgestellt bzw. aktualisiert. Gelegentlich muss man Abstriche bei den tatsächlich nutzbaren Features machen, aber im Vergleich zu vielen Herstellern von Android-Smartphones gilt Apple als vorbildlich.

Zwar kam es auch in der Vergangenheit schon vermehrt zu fehlerhaften Updates, doch die nun in den Vereinigten Staaten eingereichte Sammelklage erhebt einen schweren Vorwurf. Der Konzern soll die populäre App Facetime gezielt manipuliert haben, um langjährige Kunden zum Wechsel auf ein neueres iOS-Betriebssystem bzw. ein neueres Smartphone zu zwingen.

Wie Apple Insider berichtet, erhielten die Benutzer der App nach dem April 2014 Fehlermeldungen. Rückfragen bei Apple ergaben, dass sich diese Fehler auf den Geräten nur ein Update auf iOS 7 beheben lassen.

Apple soll für die gezielte Manipulation knallharte Gründe gehabt haben. Offenbar wurde die technische Umsetzung von FaceTime auf zwei verschiedene Weisen realisiert. Möglich waren sowohl eine Peer-to-Peer Connection als auch eine Verbindung über einen Third-party Server von Akamai. Da die Peer-to-Peer Connection offenbar fremde Patente von VirnetX verletzte, musste Apple vollständig auf den Akamai-Dienst umschwenken, was wiederum zu hohen Kosten führte.

Mit iOS 7 wurde auch FaceTime überarbeitet und erhielt wieder die für Apple wesentlich günstigere Möglichkeit, Audio- und Videodaten “direkt” an ein anderes Gerät zu übertragen. Ein nachträgliches Update der Geräte mit iOS 6 war jedoch nicht möglich. Dementsprechend soll Apple gezielt nach Möglichkeiten gesucht haben, die FaceTime-Benutzer zu einem Wechsel auf iOS 7 zu zwingen.

Die an der Sammelklage beteiligten Kläger können wohl auf interne E-Mails zurückgreifen, die Apple im Patentstreit mit VirnetX preisgeben musste. Der Schriftverkehr enthält mehrere Hinweise auf die Problematik. Ein Apple-Programmier soll seinen Kollegen geschrieben haben:

„Hey, guys. I’m looking at the Akamai contract for next year. I understand we did something in April around iOS 6 to reduce relay utilization.“.

Ein anderer antwortete:

„It was a big user of relay bandwidth. We broke iOS 6, and the only way to get FaceTime working again is to upgrade to iOS 7.“