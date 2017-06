„Apple-Fans – denen kannste ja eh alles andrehen zu jedem Preis.“ So oder so ähnlich liest man es denkbar oft im Netz, was damit zusammenhängt, dass Anhängern des Unternehmens aus Cupertino gerne mal unterstellt wird, dass sie bereitwillig jeden aufgerufenen Preis bezahlen, solange auf dem Produkt nur ein angebissener Apfel zu sehen ist.

Das andere Lager wird da vielleicht entgegnen, dass man zwar bereit ist, mehr Kohle zu zahlen, als es bei einem vergleichbaren Produkt eines Konkurrenten der Fall wäre, man dafür aber auch weiß, dass man herausragende Qualität geliefert bekommt. Vermutlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte: Ihr zahlt also mehr und vielleicht auch ein wenig davon für das Image, aber ihr bekommt in der Regel eben auch besonders hochwertige Ware.

Wie verhält sich das denn aber nun mit ganz anderen Waren – sagen wir mal: Sneakers, zum Beispiel? Wenn wir davon ausgehen, dass der neue, bestens ausgestattete und hochgerüstete Apple iMac Pro so etwa um die 5 000 US-Dollar kosten könnte – wäre es da angemessen, für ein paar Schuhe mit Apple-Logo das dreifache hinzublättern oder gar mehr?

Klingt absurd, aber bei Heritage Auctions, wo exakt solche Sneaker gerade ersteigert werden können, kalkuliert man tatsächlich mit 15 000 US-Dollar und das ist erst das Startgebot. Tatsächlich ist Apple bei seinen umtriebiger, als man das gemeinhin glaubt, produziert aber viele Produkte ausschließlich für den Inhouse-Einsatz, also für seine eigenen Angestellten.

Genau so verhält es sich mit den hier angebotenen Sneakers, die auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Laut Beschreibung auf der Auktionsseite stammen sie aus den frühen Neunziger Jahren und sind exklusiv für das eigene Personal hergestellt worden. Das hat Apple seinerzeit mit zahlreichen Produkten gemacht und vermutlich wurden diese Schuhe seinerzeit sogar kostenlos abgegeben.

Der Seite könnt ihr zudem noch entnehmen, dass das Auktionshaus davon ausgeht, sogar um die 30 000 US-Dollar für diese Sneakers zu erhalten – ein wahrhaft sportlicher Preis für diese weißen Latschen, auf denen das für damals typische Logo zu sehen ist: Der ikonische angebissene Apfel, aber eben in Regenbogenfarben.

Über den Zustand der Schuhe ist nicht viel bekannt, es lässt sich also nicht entnehmen, ob es neuwertige Schuhe sind oder getragene. Allerdings könnt ihr einen „Condition Report“ anfragen, in dem ihr dann Auskunft darüber erhaltet, wie es um die Dinger bestellt ist.

Falls ihr euch also mit den Gedanken herumplagt, dass ihr einfach zu viel Kohle auf dem Konto habt oder falls ihr ein Apple-Produkt sucht, welches ganz sicher niemand im Bekanntenkreis besitzt: Schaut euch die Auktion ruhig mal an und kontrolliert, ob ihr gerade 15 000 bis 30 000 Dollar auf der hohen Kante habt. Sollte das der Fall sein und ihr seid erfolgreich bei der Auktion – lasst es uns wissen. Ach so: US-Größe 9 1/2 solltet ihr haben

Sollte euch das zu billig sein, schaut euch einfach die veredelten Luxus-Versionen des Apple iPhone an: Da blättert ihr zwar mitunter siebenstellige Beträge auf den Tisch, müsst aber nicht befürchten, dass jemand mit seinen schwitzigen Füßen eure Apple-Devotionalie traktiert hat.

