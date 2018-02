Apple: iOS-Quellcode geleakt – „größter Leak der Geschichte“?

Oh, das wird man in Apples Firmenzentrale in Cupertino nicht gerne zur Kenntnis genommen haben: Ein fetter Leak enthüllt nun sowas wie die Seele des iPhone — den Quellcode von iOS bzw. einen wichtigen Teil davon. Wie Vice berichtet, ist der Sourcecode von iBoot, einer sehr wichtigen Komponente des iOS-Quellcodes, auf GitHub veröffentlicht worden.

Natürlich passierte das anonym und natürlich hat Apple bereits dafür gesorgt, dass er von dort wieder verschwindet. Nur helfen wird das dem Unternehmen nichts mehr — ihr kennt das ja mit den Dingen, die erst einmal im Netz sind und dort dann nie wieder verschwinden.

Jonathan Levin ist nicht nur Ökonom und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Stanford University, sondern auch Buchautor und Experte für iOS und Mac. Wer sich übrigens eines seiner Bücher an Land ziehen will — bitte schön, bei Amazon gerade echte Schnapper.

Er hat sich jedenfalls zu diesem Leak geäußert und hält ihn, bezogen auf das Unternehmen Apple, für den „größten Leak der Geschichte“. Während wir uns noch überlegen können, ob das nicht vielleicht doch eine Nummer zu groß ist, um die Ausmaße des Leaks zu beschreiben, muss man durchaus zugeben, dass diese Veröffentlichung eine große Sache ist, die noch ordentlich nachwirken könnte.

Der jetzt enthüllte Code enthält mit iBoot exakt den Teil des Betriebssystems, der für ein sicheres Booten zuständig ist, indem er beim Laden sicherstellt, dass wir es mit einem von Apple signierten Kernel zu tun haben. Mit der Veröffentlichung zeichnen sich nun verschiedene Szenarios ab: Einmal können Hacker auf diese Weise natürlich Schwachpunkte im System ermitteln, von denen dann Millionen Nutzer von iPhones und auch iPads betroffen sein könnten.

Wir wollen aber nicht nur schwarzmalen und lassen daher nicht unerwähnt, dass gleichzeitig auch Security-Experten diese Schwachstellen finden und somit ausmerzen könnten. Zudem könnte ein Nebeneffekt des Leaks sein, dass nun neue Jailbreaks entstehen können. Bei dem enthüllten Code handelt es sich allerdings um iOS 9 und nicht um das aktuelle iOS 11. Möglich, dass wichtige Teile des alten Codes auch noch in iOS 11 zum Einsatz kommen, für iOS 11-Jailbreaks könnte es dennoch wohl nur bedingt taugen.

Witzige Anekdote am Rande: Ein Reddit-Nutzer namens Apple_Internals hat diesen Code bereits im letzten Jahr bei Reddit gepostet. Da er aber noch neu auf der Plattform war, griffen die üblichen Mechanismen und sorgten dafür, dass der Beitrag sehr schnell in der Versenkung verschwand, ohne dass er großartige Beachtung erfuhr. Erst, nachdem der Code später dann auf GitHub auftauchte, regte sich was.

Klar, Apple wird das nicht so besonders witzig finden. Aktuell kommentiert das Unternehmen diesen Leak nicht und selbstverständlich gibt es auch keine Informationen darüber, wer diesen Leak der wichtigen Kern-Sequenz aus dem iOS-Code zu verantworten hat.

Quelle: Vice via t3n