Apple hat zur Zeit nicht nur ein Akkuproblem nach dem iOS 10.1 Update, sondern ein umfangreiches iPhone 6 und 6s Austauschprogramm gestartet. Auch da gibt es Probleme mit der Akkulaufzeit, die aber nichts mit einem OS-Update zu tun haben. Vielmehr ist es tatsaechlich in der verbauten Hardware begruendet, die, sofern man denn betroffen ist, auch ausgetauscht wird.

Aber woran es eigentlich lag, darueber huellte der Hersteller aus dem Kalifornischen Cupertino bisher den Mantel des Schweigens. Bisher wohlgemerkt, denn inzwischen aeusserte man sich mehr oder weniger offiziell. Auf der Chinesischen Webseite des Unternehmens wurde nun eine Stellungnahme veroeffentlicht, welche den Kunden die Ursache des Akkuproblems nahe bringen soll.

Wir haben herausgefunden, dass eine kleine Anzahl von iPhone 6s-Geräten im September und Oktober 2015 eine Batterie-Komponente enthielten, die, länger als es sein sollte, der Umgebungsluft ausgesetzt war, bevor sie in Akkupacks integriert wurde. Infolgedessen verschlechtern sich diese schneller als normale Batterien und verursachen unerwartete Abschaltungen.

Die Anzahl der betroffenen Handsets wird uebrigens nicht genannt, dafuer geht man aber ebenfalls auf Sicherheitsbedenken ein:

Uns ist es wichtig zu darauf hinzuweisen, dass dies kein Sicherheitsproblem darstellt. Wir wollen dass unsere Kunden wissen, dass ein iPhone tatsächlich so konzipiert ist, dass es unter bestimmten Bedingungen (wie extrem kalten Temperaturen) automatisch heruntergefahren wird.

Also fahren wir alle einmal den Empoerungspegel ein wenig runter und hoffen, dass die Kalifornier eine aehnliche Erklarung auch auf den anderen regionalen Seiten abgeben. Zur Zeit scheint China aber Apples Hauptsorge zu gelten, immerhin kaempft man dort um Marktanteile und zurueckgehende Absaetze.

So oder so, sie haben sich endlich gemeldet und das ist fuer die Hersteller des iPhones alles andere als ueblich. Zeigte man sich in den letzten Jahren immer wieder zugeknoepft und verschlossen, so hat man sich unter der Leitung Tim Cooks ja als geradezu gespraechig gezeigt,