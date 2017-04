Apple iPhone 8 Dummy: So soll es aussehen!

Egal, ob das Smartphone aus Cupertino, welches neben den regulären Handsets iPhone 7s und 7s Plus erscheinen wird, nun iPhone 8, iPhone X, iPhone Edition oder sonstwie heißen wird: Die Zahl der Leaks, Gerüchte und Smartphone-Sichtungen wird bis September noch weiter ins Unermessliche ansteigen und dafür sorgen, dass auch dieses Jahr wieder Apple für das meist erwartete Smartphone sorgt.

Jetzt ist ein Dummy aufgetaucht, der das Design offenbaren soll, welches wir beim iPhone 8 geboten bekommen. Dieser Dummy ist von Twitter-Nutzer Benjamin Geskin aus Lettland gefertigt worden, der in seiner Kurzbio verrät:

I Make Realistic Renders Based On Rumors and Leaks. Designer. Source and Leaker.

Er leakt also selbst gerne und ist scheinbar auch in der Lage, sich aufgrund von geleakten Daten selbst so einen Dummy zusammen zimmern zu können. In diesem Fall gibt er an, dass dieser iPhone-Attrappe ein CNC-Modell zugrunde liegt, welches direkt von Foxconn stammt und das finale Design offenbart. Der Kollege ist sich seiner Sache logischerweise sehr sicher und haut jetzt fleißig Bilder raus, anhand derer wir uns nun damit auseinandersetzen können, was uns erwartet.

Sensationell sind die insofern nicht, als sich das Gerät auf dem Bild ziemlich exakt mit dem deckt, was bereits über Leaks an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Nichtsdestotrotz wollen wir sie euch hier aber natürlich nicht vorenthalten:

Das Teil kommt mit den runden Formen, die tatsächlich – wie in Leaks bereits berichtet – dem ersten iPhone ähneln und mit Glasrückseite sowie einem Edelstahlrahmen, der beim fertigen iPhone dann aber schwarz sein soll. Außerdem sehen wir vorne ein Display, welches tatsächlich fast die komplette Front einnimmt und den Fingerabdrucksensor verdrängt hat.

Die Kamera auf der Rückseite wird wieder für Ärger bei all denen sorgen, die dadurch genervt sind, dass ein Smartphone mit Kamera-Erhebung nicht auf dem Tisch liegen kann ohne zu wackeln – auch hier sehen wir nämlich wieder einen solchen Kamera-Huckel. Dicker wird das iPhone übrigens nicht laut den Gerüchten: Geskin spricht von 7,1 mm Dicke.

Wo der Fingerabdrucksensor bleibt – Funktions-Bereich unterhalb des Displays, komplett unter der Glasoberfläche des Displays oder gar ganz verschwunden – werden wir vielleicht erst im September erfahren. Zumindest sehen wir auf diesen Entwürfen aber, dass Apple den Home-Button verschwinden lässt und es somit Samsung nachtut.

Wir vertrauen jetzt einfach mal drauf, dass der Leaker aus Riga tatsächlich an die richtigen Vorlagen von Foxconn gelangt ist und ergötzen uns an weiteren Bildern, die in der Tat ein wunderschönes iPhone zeigen:

via Caschys Blog