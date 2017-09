Apple iPhone 8, iPhone X: Leak-Round-up vorm Apple-Event

Morgen schlägt also die große Stunde für Apple: Neue iPhones werden enthüllt, ebenso erwarten wir eine neue Apple Watch und einen neuen Apple TV. Dennoch wird es morgen eine ganz besondere Veranstaltung für Tim Cook und seine Mannen: Anlässlich des zehnjährigen iPhone-Jubiläums wird es nicht nur eine Produktpflege mit zwei neuen, marginal verbesserten Handsets geben, sondern bekanntlich auch eine besondere Variante mit nahezu randlosem OLED-Display.

Sehr viel ist im Vorfeld darüber bekannt geworden, dennoch haben sich in den letzten Tagen nochmal neue Informationen eingefunden, die wir hier zusammenfassen wollen. Zunächst einmal geht es um die Namensgebung. Sind wir bislang davon ausgegangen, dass Apple dem üblichen Schema treu bleibt und auf iPhone 7 und iPhone 7 Plus in diesem Jahr iPhone 7s und iPhone 7s Plus folgen lässt.

Dem wird aber augenscheinlich nicht so sein. Die regulären Modelle sollen jüngsten Informationen zufolge iPhone 8 und iPhone 8 Plus halten — Apple überspringt also die s-Variante dieses mal. Das außer der Reihe erscheinende Modell hingegen wird entgegen den meisten Erwartungen nun doch nicht iPhone 8 heißen — logischerweise — sondern als iPhone X firmieren. Das zumindest lässt sich der Golden Master von iOS 11 entnehmen, der bereits kurz die Runde machte.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

In der Golden Master finden sich auch noch weitere Infos zu Portrait Lightning — voraussichtlich ein verbesserter Portrait-Modus — und animierten 3D-Emojis in iMessage. Letzteres dürfte nicht die spannendste aller iOS 11-Neuerungen sein, so mancher freut sich sicher dennoch drüber.

Weiterhin ist die Rede davon, dass das neue iPhone ein True Tone Display mit einer Auflösung von 1125 x 2436 Pixeln haben und TouchID wird vermutlich durch Face ID abgelöst. Auch zur verbauten Hardware sind dank dieses iOS-Leaks neue Infos durchgesickert. So soll ein Hexa-Core-Prozessor — der A11 — das iPhone X antreiben, wobei hier zwei stärkere Kerne an Bord sind und vier Kerne auf Energie sparen ausgelegt sind.

Bei der RAM-Größe soll das iPhone 8 weiterhin 2 GB Arbeitsspeicher erhalten, bei der Plus-Variante und beim iPhone X werden es voraussichtlich 3 GB RAM sein. Klingt angesichts des Android-Irrsinns bei den Flaggschiffen mit bis zu 8 GB RAM erst mal nach sehr wenig. Allerdings sind wir von Apple ja gewohnt, dass Hard- und Software-Komponenten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass die Performance jedes Jahr aufs Neue über jeden Zweifel erhaben ist.

Auch weitere Bestätigungen für die Unterstützung von Wireless Charging finden sich, allerdings merkt Engadget an, dass entsprechende Animationen noch fehlen. Dass deutet darauf hin, dass zumindest dieses Feature noch nicht von Anfang an verfügbar sein wird.

Alles in allem dürften wir damit — wieder einmal — sehr gut auf die iPhone-Präsentation vorbereitet sein nach den erneut zahlreichen Leaks der letzten Tage, Wochen und Monate. Dennoch werden wir morgen gespannt lauschen, welche Überraschung Apple vielleicht dennoch parat hält und werden euch auch selbstverständlich über alles Neue und Wissenswerte auf dem Laufenden halten.

