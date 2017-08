Apple iPhone 8: Letzte Hochrechnung – es kommt für knapp 1 000 Dollar

Stell Dir vor, Apple stellt ein iPhone vor, welches sich signifikant im Design vom Vorgänger unterscheidet, technisch deutlich mehr zu bieten hat — und alle warten nur gebannt auf den Kaufpreis.

Muss nicht sein, dass das iPhone-Event im September so läuft, unwahrscheinlich ist es aber nicht. Schließlich ist es ziemlich sicher, dass wir drei iPhones — iPhone 7s und iPhone 7s Plus sowie das iPhone 8 — zu sehen bekommen und speziell zum iPhone 8 (oder X oder Pro) sickern immer mehr Details zu Technik und Design durch.

Das bedeutet, dass wir voraussichtlich schon eine ziemlich exakte Vorstellung von dem Handset haben, welches Apple uns da vorführt, wir lediglich noch nicht wissen, wie viel Kohle wir hinzublättern haben und wann es schließlich so weit ist.

Meinungen, Vermutungen und vermeintliche Leaks gibt es viele — zwischen 1 000 und 1 400 Dollar ist scheinbar derzeit alles denkbar. Einig sind sich die Quellen lediglich darin, dass das Jubiläums-iPhone teurer wird als seine beiden Partner-Smartphones, die eh mehr Modellpflege darstellen. Eine solche Preispolitik liegt selbstverständlich auch auf der Hand, denn sonst hätte Apple einfach keine Verkaufsargumente für die „normalen“ iPhones.

Jetzt legt die New York Times nochmal nach und will aus gut informierten Kreisen erfahren haben, dass das iPhone 8 um die 999 Dollar kosten soll. Damit würde man unter diese magischen Grenze von 1 000 Dollar bleiben, was psychologisch gesehen vermutlich ziemlich wichtig wäre.

In Deutschland würde das nicht hinhauen, denn übersetzt man diesen US-Preis mithilfe der derzeit gebräuchlichen Umrechnungen von US-Dollar zu Euro, dann kommen wir vermutlich irgendwo jenseits der 1 100 Euro raus. Gestern, bei der Auswertung unserer iPhone 8-Umfrage, habe ich einfach mal einen Preis von 1 079 US-Dollar in den Raum geworfen – möglich, dass wir dem tatsächlichen Preis damit schon ziemlich nahe kommen.

Unserer Umfrage zufolge wären 25 Prozent von euch dazu bereit, mehr als 1 000 Euro zu investieren, immerhin 16 Prozent sogar mehr als 1 100 Euro. Eine sportliche Ansage wäre so ein Preis selbstverständlich dennoch, aber wir dürfen davon ausgehen, dass ein solch besonderes iPhone dennoch massig Käufer finden und begeistern wird.

Auch, wenn es die altehrwürdige New York Times ist, ist diese Zahl jetzt natürlich nicht in Stein gemeißelt. Aber es scheint zumindest so, als hätten wir jetzt eine verlässliche Hausnummer, an der wir uns orientieren können. Nur noch wenige Wochen, dann hat das Spekulieren ein Ende und wir sind alle klüger.

Quelle: New York Times via TechCrunch