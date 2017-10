Apple iPhone X ab Freitag: „Kommt lieber früh“, empfiehlt Apple

Nicht mehr lange und nach dem Apple iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus wird auch endlich das nagelneue Apple iPhone X verfügbar sein. Per Pressemitteilung lässt Apple daher heute wissen, wann der Spaß genau losgeht, wie und wo man vorbestellen kann und fasst noch mal zusammen, was das iPhone X auf der Pfanne hat bzw. was es kostet.

Bereits diesen Freitag, den 27. Oktober 2017 kann online vorbestellt werden. In 55 Ländern, darunter Deutschland, kann dann ab neun Uhr morgens zugeschlagen werden, wobei Apple in der Pressemeldung wissen lässt, dass die Vorbestellung über die Apple Store App die schnellste und einfachste Möglichkeit darstellt.

Ab dem 03. November, eine Woche später, werden dann die ersten Einheiten ausgeliefert und das iPhone X wird dann auch in den Retail Stores von Apple vorrätig sein. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass viele der Interessenten mit vollem Geldbeutel und ohne iPhone X nach Hause gehen, sollten sie an besagtem Freitag den Apple Store ihres Vertrauens aufsuchen. Das liegt dann wohl an zwei Dingen:

Die (erwartete) außergewöhnlich große Nachfrage aufgrund des signifikant veränderten Modells

Produktionsschwierigkeiten, die dazu führen, dass weniger Einheiten als geplant fertig gestellt wurden

Apple selbst hält sich wie immer natürlich vornehm zurück, was solche Spekulationen und Gerüchte zur Produktion angeht. Dennoch scheint man sich auch in Cupertino dessen bewusst zu sein, dass die Nachfrage nach dem iPhone X gerade zu Beginn eklatant höher sein wird als das, was derzeit produziert werden kann.

Deshalb empfiehlt Apple zudem, dass man sich am 03. Oktober — wenn man denn plant, zu einem Apple Store zu marschieren — sehr früh vor Ort sein sollte. In der Pressemitteilung empfiehlt Apple:

Stores will have iPhone X available for walk-in customers, who are encouraged to arrive early.

Vielleicht möchte Apple auch einfach nur sichergehen, dass an dem Freitag einfach wieder viele Bilder von langen Schlangen vor den Stores um die Welt gehen. Bilder, die wir beim iPhone 8 so irgendwie nicht mehr gesehen haben. Wahrscheinlicher ist aber, dass Apple wie von Analysten prognostiziert nur sehr wenige Geräte in die Shops liefert und Apple-Fans Gefahr laufen, vor Ort leer auszugehen.

Wie entscheiden die potenziellen Käufer unter unseren Lesern? Kauft ihr online bzw. über die App oder gehört der Gang zum Apple Store für euch als lieb gewonnene Tradition zur alljährlichen Tech-Folklore?

