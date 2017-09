Apple iPhone X kostet 413 US-Dollar in der Herstellung

Seit einigen Tagen ist das Apple iPhone X öffentlich und logischerweise bestimmt dieses Smartphone auch immer noch die Tech-Schlagzeilen. Jenseits der Diskussionen, ob dieses oder jenes Feature so ähnlich schon woanders zu sehen war, hat Apple das Premium-Smartphone gegenüber dem Vorjahresmodell (und auch dem neu vorgestellten Apple iPhone 8) deutlich verändert.

Viele Veränderungen bedeuten zwangsläufig auch Änderungen in der Kostenstruktur. Wir wussten — oder ahnten — schon im Vorfeld, dass das iPhone X teurer als herkömmliche iPhones sein würde und so kam es dann auch: 999 US-Dollar werden für das kleine Modell mit 64 GB Speicher verlangt, bei 256 GB Speicher steigt der Preis auf 1 149 US-Dollar an.

Jetzt hat eine chinesische Seite mit den entsprechenden Kontakten zu den Zulieferern eine Liste veröffentlicht, die die Preise der einzelnen Komponenten auflistet. In Summe werden für das große iPhone X mit 256 GB Flash-Speicher in der Herstellung 412,75 US-Dollar ausgegeben.

Wie zu erwarten war, ist das teuerste Bauteil für Apple das OLED-Panel, welches man von Samsung bezieht: 80 US-Dollar werden dafür fällig laut diesen Infos. Rahmen und Glas-Vorder- sowie Rückseite von Bourne Optics und BlueScope Technology kommen auf 53 US-Dollar und stellen damit nach dem Display den größten Posten dar.

Der 256 GB große NAND-Flash-Speicher schlägt mit 45 Dollar zubuche und wenn die Infos stimmen, dann verlangen die Zulieferer Toshiba, Micron und Hynix jeweils 24 US-Dollar pro 3 GB RAM Baustein.

Bleibt u.a. noch der A11 Bionic-SoC von TSMC mit 26 Dollar, die Kameras für 33 Dollar, der 3D-Sensor für 25 Dollar sowie Qualcomms LTE-Modem für 18 Dollar. Unterm Strich ergibt die Summe der Bauteile dann schließlich knapp 413 Dollar, wobei allerdings die Produktionskosten noch nicht eingerechnet sind.

WinFuture.de tippt hier auf etwa 15 Dollar, IHS Markit hat beim iPhone 7 im letzten Jahr mit etwa 5 Dollar kalkuliert. Schlagen wir das noch auf und dazu auch noch die Teile — Kabel, Adapter, Charger — die sich in der Verpackung befinden, dürften wir also round about bei 450 US-Dollar landen. Bei einem Verkaufspreis von 1 149 Dollar wären das immerhin stolze 700 Dollar, die etwa als Gewinn-Marge übrig bleiben.

Klar — hier muss man noch berücksichtigen, dass Apple auch massig Kohle in die Entwicklung gesteckt hat, aber gesetzt den Fall, dass das iPhone X pünktlich Anfang November verfügbar ist, keine Schwierigkeiten mit dem Gerät selbst oder der Verfügbarkeit auftreten, dürfen wir wohl davon ausgehen, dass die darauf folgenden Quartalszahlen wieder dafür sorgen, dass in Cupertino massig Sektkorken knallen.

Zum Vergleich: Das iPhone 7 war ab 649 US-Dollar zu haben mit Herstellungskosten von knapp 225 Dollar. Damit würde dann auch klar sein, dass es tatsächlich nicht Samsung ist, welches aufgrund seines teuren OLED-Panels verantwortlich für den hohen Preis ist. Sei es drum: Das iPhone X bleibt nichtsdestotrotz ein bemerkenswertes Smartphone, bei dem wir davon ausgehen können, dass sich auch massig Käufer finden werden trotz eines saftigen Preises.

Quelle: ichunt.com via WinFuture.de