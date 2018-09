Apple iPhone Xs Max: Viele lachen schon jetzt über den Namen

Bei Apple hat es Tradition, dass auf ein neues iPhone im folgenden Jahr ein leicht optimiertes Modell mit dem Zusatz “s” erscheint. Allerdings kennen wir es ebenfalls von Apple, dass man bei seiner Namensgebung nicht immer ganz logisch und konsistent vorgeht. Ein iPhone 2 gab es beispielsweise nie, auf das iPhone folgte das iPhone 3G.

Der Blick auf die Nomenklatur erinnert uns daran, dass zwischendurch auch C- und SE-Modelle erschienen sind und ab 2014 erstmals ein Plus-Modell veröffentlicht wurde. Letztes Jahr stand ein Jubiläum an, weshalb es außer der Reihe noch ein besonderes Modell gab: Das iPhone X!

Schon vor einem Jahr fragte man sich, wie es weitergehen würde. Die s-Reihe ließ man aus und veröffentlichte neben dem iPhone X auch das iPhone 8 nebst Plus-Variante. So konnte man damals schon fleißig spekulieren: Kommt ein iPhone 9? Oder ein iPhone 8s? Oder führt man den Namen des iPhone X fort? In dem Fall könnte man auch überlegen, ob dann ein iPhone 11 folgt (da das X bekanntlich für “Ten” steht”) oder ein iPhone XI.

Stattdessen scheint sich nun aber abzuzeichnen, dass sich Apple wieder für die s-Endung entscheidet und das nächste Gerät somit iPhone Xs nennt. Das ist selbstverständlich noch nicht offiziell bestätigt, wenngleich wir es dank 9to5mac mit einem Gerücht zu tun haben, welches als sehr wahrscheinlich bewertet werden darf. Die Jungs sind für gewöhnlich sehr gut informiert und haben zuverlässige Quellen, aber ein kleines Fragezeichen bleibt natürlich dennoch.

Spannend wird es auch bei der größeren Variante des zu erwartenden iPhone Xs. Ein Xs Plus wird es nicht geben, findet 9to5mac, sondern geht stattdessen davon aus, dass Apple sich für den Namen “iPhone Xs Max” entscheidet. Eine Theorie dazu ist, dass Apple hier kein auch funktionell besseres Smartphone als das kleinere Modell anbietet, sondern lediglich die Größe beide Handsets voneinander unterscheidet. Deswegen könnte ein “Max” also passender sein als ein “Plus”.

Weniger schräg wird der Name dadurch aber nicht. Viele haben natürlich längst angemerkt, dass XS gemeinhin für extra-small steht. Das sorgt dafür, dass schon iPhone Xs als Name ein wenig merkwürdig wirkt. Wenn ein iPhone dann aber iPhone Xs Max heißt, also iPhone Extra-Klein Max, dann wird es schon wirklich abgefahren.

Es wird auch wahrlich nicht dadurch besser, dass XS ausgesprochen im Englischen das Wort Excess ergibt, was sich mit Überfluss, Überschuss und Ausschweifung übersetzen lässt. Dem entgegen kann Apple natürlich argumentieren, dass es eben nicht “Ix Es” ausgesprochen werden soll, sondern “Ten Es”, aber das hat für mein Empfinden auch schon beim iPhone X nicht hingehauen, zu dem fast alle eben “X” Sagen und nicht “Ten”. Selbst hier wird im Netz aber bereits gespottet, dass ein so ausgesprochenes iPhone dann ebenso klingen würde wie “iPhone Tennis”. Joa, wie man’s macht, Apple…

Wen das alles noch nicht genug verwirrt, dem sei gesagt, dass Apple den Gerüchten zufolge ja auch noch ein drittes Smartphone vorstellen wird. Hier soll es sich um eine etwas preisgünstigere Variante handeln, die jedoch auf ein Display setzt, das etwas größer ist als beim iPhone X bzw. iPhone Xs. Somit sortiert sich das Teil größentechnisch zwischen iPhone Xs und iPhone Xs Max ein.

Bislang gehen die meisten wohl davon aus, dass Apple hier ganz schnöde auf die Bezeichnung “iPhone 9” setzt. Das wäre auf eine Art konsequent nach dem iPhone 8 im letzten Jahr, wobei — eigentlich wäre ja dann auch eher wieder ein “s” hinter der 8 an der Reihe, aber lassen wir das. Behaltet bei all diesen Überlegungen zu den iPhone-Namen immer im Hinterkopf, dass wir uns hier eh lediglich auf Vermutungen stützen und nicht auf einen offiziell bestätigten Namen.

Nichtsdestotrotz kann ich mir den Gedanken nicht verkneifen, was dann im nächsten Jahr passiert. Wir dann aus dem iPhone Xs das iPhone X2? Oder das iPhone XI? Oder das iPhone 11? Und was ist mit dem iPhone 9? Wie soll dessen Nachfolger heißen, wenn wir ja ein iPhone X (Ten) bereits hatten? Gedanken, die sich Apple sicher auch noch machen wird, denn unkomplizierter wird es auch in Zukunft nicht.

Egal, wir warten jetzt einfach mal den 12. September ab und schauen dann, welche Namen uns Apple für seine drei Smartphones präsentiert. Vielleicht zaubert man ja auch noch was komplett Überraschendes aus dem Hut, auch wenn ich daran gerade nicht so recht glauben mag. Bis dahin wird vermutlich im Netz noch eifrig weiter über Xs und Xs Max gespottet, aber das wird in Cupertino voraussichtlich eh niemanden jucken, oder?

via Futurezone.at