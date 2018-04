Apple: Keine 3D-Touch-Funktion im kommenden iPhone?

Ming-Chi Kuo, ein bekannter Analyst bei KGI Securities, deckt wieder auf. Wie schon aus früheren News hervorgegangen ist, lag der Analyst in der Vergangenheit sehr oft richtig mit seinen Vermutungen, was künftige Produkte von Apple angeht. Auch jetzt veröffentlicht er wieder Informationen und zwar zu den kommenden iPhones.

In diesem Jahr sollen drei weitere Smartphones von Apple auf den Markt kommen. Laut Kuo soll der Konzern das günstigste Modell mit weniger Features ausstatten. So wird das 6,1 Zoll iPhone wohl ein LCD-Panel verbaut haben und aus Kostengründen sogar die 3D Touch-Funktion nicht mehr unterstützen.

Das hat vor allen Dingen mit Neuerungen beim Display zu tun. Denn das Gerät soll die sogenannte „Cover Glass Sensor“(CGS)-Technologie nutzen. Damit wird das Touch-Modul des iPhones vom Panel direkt in das Display-Glas integriert. Durch die Technologie wird das iPhone dann angeblich leichter und schlagfester sein. Die Kosten für diesen Einbau erhöhen sich pro Gerät von 23 auf 26 Dollar und das, so glaubt Kuo, möchte Apple durch den Wegfall des 3D-Touch wieder einsparen.

Die beiden anderen iPhone-Modelle Apple werden voraussichtlich auch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Zum einen soll es sich dabei um ein 5,8-Zoll-OLED-iPhone X-Nachfolger handeln und zum anderen, um ein 6,5-Zoll-OLED-Gerät, das als „iPhone X Plus“ bezeichnet werden kann. Die beiden werden jedoch die 3D-Touch-Funktionalität verbaut haben.

Interessant ist, dass Kuo darauf spekuliert, dass Apple die CGS-Technologie in allen künftigen Modellen ab 2019 nutzen wird. Das würde jedoch bedeuten, dass der 3D-Touch damit auch Geschichte wäre. Meiner Meinung nach, wäre das ein ziemlich gewagter Schritt, da die Funktion ziemlich gut in das Betriebssystem integriert ist.

Allerdings geht Kuo davon aus, dass Apple plant, in den nächsten Jahren iPhones mit berührungsloser Gestensteuerung auf den Markt zu bringen und das könnte der erste Schritt in diese Richtung sein. Wir können also weiterhin gespannt sein, was uns Apple mit den nächsten iPhones vorführen wird.

via: macrumors