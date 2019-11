Apple: Kommt nächstes Jahr das Abo-Bundle mit Music, TV+ und News+?

Vor wenigen Tagen ist mit Apple TV+ ein neuer Dienst des Unternehmens aus Cupertino gestartet. Vielleicht habt ihr dazu ja meinen Beitrag gelesen, in dem ich mich wenig begeistert von dem Angebot zeige. Dort schrieb ich bereits, dass mir Apple TV+ keine fünf Euro im Monat wert wäre und es seitens Apple fairer wäre, das TV-Angebot irgendwo mit anderen Services zu einem Preis zu bündeln.

Dass so etwas passieren wird ist auch alles andere als abwegig. Schon länger gibt es Gerüchte dazu, dass Apple solche Abo-Bundles planen könnte, eventuell sogar in Kombination mit einem Hardware-Abo. Jetzt legt Bloomberg nach und berichtet mit Verweis auf Insider-Quellen bei Apple über ein solches “Mega”-Abo, das sogar schon im nächsten Jahr kommen könnte.

Kombiniert würde in dem Fall das Apple Music-Abo mit Apple TV+ und auch mit dem in Deutschland noch nicht verfügbaren Service News+. Bei letzterem wird aktuell berichtet, dass die Abo-Zahlen nicht wie gewünscht ausfallen und sich die Verleger beschweren, dass nicht besonders erbauliche Einnahmen erwirtschaftet werden. Die von Bloomberg kolportierte Zahl liebt bei unter 20 000 US-Dollar für einen Verleger monatlich, was deutlich weniger sein soll als man seinerzeit mit “Texture” erwirtschaften konnte — also der Dienst, den sich Apple dann an Land zog, um ihn als Basis für seinen News-Service einzusetzen.

Jetzt soll es von Apple bereits Gespräche gegeben haben mit den Verlegern, um sich dort die verbindlichen Zusagen abzuholen, die man für so ein Service-übergreifendes Abo-Paket benötigt. Aktuell zahlt man in den USA jeweils einen Zehner für Apple Music und News+, TV+ ist mit fünf Dollar günstiger zu haben. Behalten die von Bloomberg zitierten Insider Recht, könnte es dann schon im nächsten Jahr ein Bundle mit einem einheitlichen Preis geben, von dem allerdings noch nicht bekannt ist, wie hoch dieser dann liegen würde.

Es scheint also so, dass Apple in dieser Hinsicht den Amazon-Weg gehen würde, wo ja unter dem Label “Prime” auch verschiedene Angebote zu einem Preis zusammengeführt werden. Meines Erachtens dürfte dabei aber eine Kombi aus Music, TV+ und News+ nur ein Anfang sein, zumindest das ebenfalls separat zu bezahlende iCloud-Angebot sollte hier dann ebenfalls inkludiert sein. Möglichkeiten, wie Apple so ein Paket noch weiter anreichern könnte, gibt es massig und ich kann mir auch vorstellen, dass es für alle Seiten lohnenswert sein könnte. Der Nutzer, der eh verschiedene Dienste abonniert hat, könnte Geld sparen, Apple könnte mehr Kunden generieren und ich bin sicher, dass auch die Verleger davon profitieren würden, wenn durch so ein Bundle deutlich mehr Nutzer auf das Nachrichten- und Magazin-Angebot aufmerksam würden als bislang. Warten wir es also mal ab, was sich da in Cupertino in den nächsten Monaten in dieser Hinsicht rührt. Wie zu erwarten, kommentiert Apple den Bloomberg-Bericht nämlich natürlich nicht.

via t3n