Apple lässt iPhone künftig auch in Indien produzieren

Wenn es nach Trump ginge, würde Apple sein iPhone in den USA produzieren. Egal, wie sehr er es sich wünscht: Das wird so schnell nicht passieren oder wie er so gerne sagt: „That’s not gonna happen!“. Daran ändert sich auch nichts, selbst wenn Teile in den USA produziert werden und Foxconn seine Display-Fabrik in den USA eröffnet.

In Indien hingegen sieht das ein wenig anders aus. Schon im letzten Jahr saßen indische Regierung und Apple zusammen, als das Unternehmen aus Cupertino dort besondere Steuervergünstigungen herausholen wollte. Jetzt können wir scheinbar vermelden, dass es eine Übereinkunft gibt und Apple tatsächlich die Produktion für Indien künftig vor Ort starten wird. Zumindest erklärt das Priyank Kharge, seines Zeichens IT-Minister für das indische 60-Millionen-Bürger-Bundesland Karnataka im Interview mit Bloomberg und via Twitter:

Apple's intentions to make iPhones in Bengaluru will foster cutting-edge technology ecosystem & supply chain development in the state. — Priyank Kharge (@PriyankKharge) February 2, 2017

Wie er sagt, wird Apple die Arbeit dort bereits in drei bis vier Monaten aufnehmen, Ende April soll es losgehen. Das Werk in Bengaluru soll ausschließlich iPhones für den indischen Markt produzieren. Die Inder halten sich bislang noch recht vornehm zurück mit dem iPhone-Kauf, Apple verzeichnet dort bislang nur geringe Marktanteile, was man natürlich durch diesen Schritt zu ändern hofft, indem auch die Produktion für Indien günstiger wird.

Finanziell sind viele Inder mit dem teuren High-End-Smartphone überfordert, dennoch ist Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern einer der wenigen Märkte, in denen ein Hersteller wie Apple sich noch deutliches Wachstum erhoffen darf. Eine Bestätigung durch Apple steht noch aus, aber dank Minister Kharge ist zumindest schon mal bekannt, dass Apple in Indien mit Wistron kooperieren wird, einem taiwanischen Auftragshersteller von Informations- und Kommunikationstechnik.

Wir werden das im Auge behalten und euch darüber informieren, sobald Apple diesen Schritt bestätigt.

Quelle: The Verge via Bloomberg