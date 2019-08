Apple Mitarbeiter hören 1.000 Siri-Aufnahmen pro Tag ab

Könnt ihr euch noch an den Datenschutzskandal erinnern, bei dem jedes der fünf größten Technologieunternehmen dabei erwischt wurde, Gespräche per Sprachassistenten abzuhören? Es ist ja noch nicht so lange her. Google, Apple, Amazon, Microsoft und Facebook haben vor ein paar Wochen zugegeben, Gesprächsaufzeichnungen durch ihre Geräte von Mitarbeitern abhören zu lassen. Angeblich sollte das zur Verbesserung der besagten Sprachassistenten beitragen. In Stellungnahmen der jeweiligen Unternehmen, war immer die Rede von nur wenigen Aufzeichnungen, die belauscht wurden. Quasi nur Stichproben.

Doch das stimmt so nicht – zumindest nicht bei Apple und Microsoft. Siri zeichnet derzeit Ausschnitte von Sprachanfragen auf und sendet sie an Apple zurück, damit sie studiert werden können. Im Juli berichtete The Guardian, dass zuständige Mitarbeiter auch einige ziemlich persönliche Dinge, wie “vertrauliche medizinische Informationen, Drogengeschäfte und Sexaufnahmen”, hörten. Einer dieser Mitarbeiter gab zu, dass sein Job darin bestand, festzustellen, wann Siri tatsächlich oder versehentlich aktiviert wurde.

Jetzt legen diese Vertragspartner noch mehr offen und dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund: Sie sind arbeitslos. Apple hat vorübergehend aufgehört, sie mit dem Abhören von Siri-Gesprächen zu betrauen. Das liegt wahrscheinlich an der großen Kritik, die durch dieses Verfahren hervorgerufen wurde. Laut der ehemaligen Mitarbeiter belief sich das Abhören nicht nur auf ein paar Gespräche pro Tag, sondern auf etwa 1.000! Das würde bedeuteten, jeder von ihnen hat alle zwei Minuten eine neue Aufzeichnung transkribiert. Das ist echt heftig!

Doch so ähnlich läuft es auch bei Microsoft ab. Auch hier, werden die Cortana-Aufnahmen abgehört, um den Voice Assistant des Unternehmens zu schulen. Einer der zuständigen Vertragspartner teilte nun mit, dass von ihm und seinen Kollegen erwartet wurde, etwa drei Gespräche pro Minute zu transkribieren und zu klassifizieren. Insofern ist hier die Frequenz sogar noch höher als bei Apple.

Ich finde das, ehrlich gesagt, sehr dreist seitens der Unternehmen. Sie haben schon in der Vergangenheit zugegeben, dass sie Gespräche aufzeichnen, anhören und transkribieren lassen. Wieso dann nicht die ganze Wahrheit erzählen? Nun lässt es sie in einem noch schlechteren Licht dastehen.

via: theverge