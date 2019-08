Apple-Mitgründer Wozniak: “Apple hätte sich schon vor langer Zeit aufsplitten sollen”

Es gibt eine Handvoll Internet-Unternehmen, die sehr vielen Menschen ein Dorn im Auge sind. Amazon, Facebook, Apple, Google und Microsoft sind in diesem Zusammenhang wohl die meistgenannten Namen. Auch in der Politik regt sich wiederholt Widerstand und ganz oft hängt das damit zusammen, dass die genannten Konzerne schlicht zu mächtig geworden sind.

Diese große Marktmacht geht oft einher mit der unschönen Angewohnheit, sich mithilfe dieser Macht Marktvorteile zu verschaffen. Immer wieder wird daher gefordert, dass große Unternehmen wie Google oder Apple zerschlagen werden sollten. Logischerweise stößt diese Idee im Silicon Valley nicht auf besonders viel Gegenliebe. Mindestens eine Ausnahme gibt es aber: Der Apple-Mitgründer Steve Wozniak hat sich jetzt gegenüber Bloomberg ziemlich deutlich positioniert und findet: Ja, Apple hätte schon vor langer Zeit zerschlagen werden sollen!

Er ist aber beileibe nicht zum Apple-Hasser mutiert, keine Bange. Er findet sehr viele lobenswerte Worte für das Unternehmen, beispielsweise für die Anpassungsfähigkeit, die aus Apple Computer einst ein Unternehmen für mobile Produkte wie iPod, iPad und natürlich iPhone machte und jetzt zu einem Service-Konzern transformieren lässt. Ebenso lobt er Apple Pay und die Apple Kreditkarte, weil es den Zahlungsverkehr gleichermaßen sicher und simpel gestaltet.

Aber er sagt eben auch, dass ein Unternehmen wie Apple aufgesplittet gehört. Er stellt klar: