Apple Quartalszahlen Q1/17: Mehr Umsatz denn je, aber geringerer Gewinn

Mit sehr viel Spannung sind die neuen Quartalszahlen von Apple erwartet worden. Die einen rieben sich verschmitzt die Hände und warteten auf neuerlich gesunkene iPhone-Verkäufe, andere erhofften sich ein Wiedererstarken des Tech-Giganten aus Cupertino. Um es kurz zu machen: Apple feiert das beste Quartal aller Zeiten, verkauft mehr iPhones denn je und macht spartenübergreifend mehr Umsatz denn je. Gratulation, Apple!

Wie liest sich das nun in Zahlen? Schauen wir auf den Umsatz, können wir erkennen, dass Apple im aktuellen Quartal 78,35 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat – ein Jahr zuvor waren es „nur“ 75,87 Milliarden US-Dollar – immerhin also ein Plus von etwa zweieinhalb Milliarden Dollar binnen eines Jahres. Auch der Nettogewinn fällt mit 17,8 Milliarden US-Dollar äußerst üppig aus, bleibt allerdings unter den 18,36 Milliarden, die man im gleichen Quartal des Vorjahres an Gewinn einfahren konnte.

Schauen wir darauf, wo dieser Umsatz kommt, müssen wir selbstverständlich nicht lange suchen: Wieder einmal ist es das iPhone, welches Apple tonnenweise Kohle in die eh schon prall gefüllten Kassen spült. Während die Verkäufe zuletzt aber rückläufig waren, sind sie nun mit dem Apple iPhone 7 wieder angezogen und nicht nur das: Mit 78,29 Millionen verkauften Einheiten konnte das Unternehmen aus Cupertino in diesem Quartal mehr iPhones verkaufen, denn jemals zuvor.

Damit zeigt Apple allen Kritikern noch einmal, welches Potenzial die Marke besitzt und wie loyal die Käufer auch weiterhin zu den Produkten – vor allem dem iPhone – greifen.

