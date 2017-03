Wer mit Siri nach Prostituierten sucht, landet im eSports-Café

Jeder größere Hersteller setzt mittlerweile auf virtuelle Sprachassistenten, die uns den Alltag erleichtern sollen. Ob Samsung Bixby, Amazon Alexa oder Googles Assistant genannter Assistant: die künstlichen Intelligenzen werden mittlerweile nicht nur zur Suche, Musik- oder Haussteuerung verwendet, sondern auch für andere Schweinereien. Eine alte Informatiker-Weisheit besagt schließlich: „The Internet is for porn.“

Apples Siri sieht das zumindest im kanadischen Toronto anders und schickt einige Nutzer der Sprachassistentin gerne mal zum Zocken in das eSport-Café Meltdown. Dabei suchen diese lediglich nach einer Begleitung für den Abend, die man im Englischen bekanntlich als „escort“ bezeichnet und bei denen das Begleiten eher sekundärer Natur ist.

Siri weigert sich offensichtlich hartnäckig bei der Suche nach „escort“ einen dedizierten Hostessenservice zu empfehlen und schlägt stattdessen das Café vor, in dem sich in den Abendstunden Zocker zusammenfinden, um ihrer Leidenschaft für digitale Schnetzeleien zu frönen. Laut einem Interview mit dem Toronto Star bekam einer der Gründer vom Meltdown, Alvin Acyapan, bereits kurz nach der Eröffnung im November 2016 ominöse Anrufe. Dabei erkundigten sich Männer bei ihm nach Prostituierten im Meltdown.

“I thought people were getting the wrong number or maybe it was a prank by someone listing our phone number on some unscrupulous website.”