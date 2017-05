Apple: Steht das iPad mini vor dem Aus?

Erinnert ihr euch noch daran, wie Apple den Tablet-Markt mit dem iPad im Formfaktor 9,7 Zoll aufrollte und sich darüber lustig machte, dass es Konkurrenten wie Samsung mit lediglich 7 Zoll probierten? Es dauerte ein wenig, aber dann knickte man in Cupertino ein und brachte 2012 mit dem 7,9 Zoll großen iPad mini ebenfalls ein kleines Tablet auf den Weg, welches sich eine Zeit lang auch äußerst gut verkaufte.

Die kleinen Biester liefen den großen zeitweise sogar den Rang ab, bevor es dann aber generell mit den Tablets wieder bergab ging. Vermutlich könnten wir uns in einem eigenen Artikel mal darüber unterhalten, wieso das so ist. Ich würde darauf tippen, dass die großen Tablets darunter leiden, dass immer mehr 2-in-1s auf den Markt kommen und einfach praktischer sind als reine Tablets, während bei den 7-Zöllern und ähnlichen Devices das Problem besteht, dass die Smartphone-Displays immer größer werden.

Genau dieses Dilemma könnte laut BGR nun dazu führen, dass sich Apple komplett vom iPad mini verabschiedet, denn auch bei Apple kann man sich nicht gegen den Trend stellen, was sinkende Tablet-Verkäufe angeht.

BGR verweist auf eine Quelle bei Apple, die zu berichten weiß, dass die Verkaufszahlen eine sehr deutliche Sprache sprechen. Aktuell sei wohl nur noch die Frage, ob man das iPad mini noch weiter verkauft und lediglich von Aktualisierungen absieht, oder ob man die ganze Nummer komplett einstellt.

Die Begründung sieht ähnlich aus wie das, was ich weiter oben bereits geschildert habe: Im Gegensatz zu den Jahren, in denen das iPad mini sich glänzend verkaufte, existiert nun ein großes iPhone Plus mit 5,5 Zoll großem Display. Wer produktiver mit einem Tablet arbeiten möchte, wird weiterhin zu den großen Alternativen mit 9,7 Zoll oder mehr greifen – und wer lediglich auf der Couch oder unterwegs ein wenig surfen oder Videos schauen mag, ist mit dem iPhone Plus bestens bedient.

Apple kannibalisiert sich hier also selbst und die logische Konsequenz wäre es demzufolge, das Produkt aus dem Verkehr zu ziehen, welches dieser Kannibalisierung zum Opfer fällt – eben das iPad mini. Eventuell sehen wir im Juni neue iPads, wobei es im Wesentlichen um ein neues iPad Pro im Formfaktor 10,5 Zoll gehen dürfte. Ich gehe davon aus, dass Apple in dem Fall, dass sich das hier Geschriebene bestätigt, nicht explizit erwähnt werden dürfte, dass man das iPad mini sterben lässt.

So oder so scheint das Ende des kleinen Tablets aus Cupertino bevorzustehen und ich kann es Apple absolut nachempfinden, dass sie über diesen Schritt nachdenken. Wer weiß – vielleicht schafft es Apple irgendwann einmal, Phablets mit wirklich schlanken Rahmen zu produzieren. Wenn die bei der aktuellen Größe des iPhone Plus in der Lage wären, ein 6 Zoll großes Panel zu verbauen, wäre das iPad mini spätestens obsolet.

via Futurezone.at