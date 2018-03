Apple stellt Emojis für Menschen mit Behinderung vor

Apple legte vor kurzem ein Paper vor, in dem ein Vorschlag für 13 neue Emojis beschrieben wird. Sie sollen Menschen mit Behinderung besser repräsentieren. Zwar gibt es bereits eine breite Palette der kleinen Bildchen, die mittlerweile auch unterschiedliche Berufe, Hautfarben und Geschlechter berücksichtigen, allerdings keine Personen mit Einschränkungen.

Jeder siebte Mensch auf der Welt lebt mit einer Behinderung – seien es körperliche Einschränkungen mit Seh-, Hör- oder Motorikverlust oder auch eine nicht sichtbare Krankheit. Mit den 13 neuen Emojis will Apple auch diese Menschen mit einschließen. Allerdings stellen die Emojis keinesfalls jede Behinderung dar, es ist jedoch der Start für weitere Bildchen.

Das Unternehmen erklärt, dass man mit dem American Council of the Blind, der Cerebral Palsy Foundation und der National Association of the Deaf zusammenarbeitete, um die 13 vorgeschlagenen Ergänzungen zu entwickeln. Zu den neuen Emojis gehören unteranderem Blindenführ- und Diensthunde, Menschen mit Blindenstock, taube Personen, ein Ohr mit einem Hörgerät, Menschen in Rollstühlen und Prothesen.