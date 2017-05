Apple stellt Patent zum kabellosen Aufladen per WLAN-Router vor

Es klingt wie der Traum aller Smartphone-Besitzer: Nie mehr ein leerer Handyakku dank einer WLAN-Verbindung. Eine neue Patentanmeldung von Apple, zeigt nun woran das Unternehmen offenbar arbeitet. Laut ihnen bedeutet die Zukunft des Ladens kein nerviges Kabel oder Stecker mehr. Lediglich ein WLAN-Router soll ausreichen, um das Smartphone mit genügend Strom zu versorgen.

Die Methode in dem kürzlich bewilligten Patent funktioniert nur mit einem Router, der über zwei separate Antennen verfügt. Denn die Stromversorgung würde über verschiedene Frequenzen des elektromagnetischen Spektrums stattfinden. Diese müssen allerdings weit genug vom eigentlich WLAN-Signal sein, deswegen auch die zwei voneinander getrennten Antennen.