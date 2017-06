Apple: Surft das iPhone 8 bereits im Netz?

Die bekannte Tech-Webseite MacRumors beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit Apple-Produkten. Offenbar zeigt die eigene Webstatistik der Seite an, mit welchen Geräten sie besucht wurde. Darunter war nicht nur das 10,5 Zoll iPad Pro zu finden, welches vergangene Woche veröffentlicht wurde, sondern es taucht auch ein weiteres Mobilgerät auf, das auf die Beschreibung des kommenden iPhone 8 passt.

Demnach wurde MacRumors von einem unveröffentlichten Smartphone besucht, das mit iOS 11 und einer Display-Auflösung von 375 x 812 Pixeln arbeitet. Diese wurde bei iPhones bislang noch nicht eingesetzt. Wem diese Zahl etwas spanisch vorkommt, der muss wissen, dass Apples Geräte seit längerer Zeit mit Pixel-Verdoppelung oder -Verdreifachung arbeiten um eine schärfere Darstellung zu erreichen. Verdreifacht man also diese beiden Zahlen kommt man auf 1125 x 2436 Pixel.

Bereits im Februar hatte der auf Apple spezialisierte KGI-Analyst Ming-Chi Kuo seine Erwartungen für die Auflösung des kommenden iPhone 8 offengelegt. Seiner Meinung nach wird das neue Smartphone eine Auflösung von 1125 x 2436 Pixeln haben. Also genau die Zahl, die wir hier eben gerade ausgerechnet haben.