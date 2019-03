Apple TV+ vorgestellt – startet im Herbst in über 100 Ländern

Das Apple-Event heute war ein besonderes — das war uns ja vorher bereits klar. Service stand ganz klar im Fokus, also eine Veranstaltung komplett ohne Hardware-Ankündigungen. Apple hatte mehrere Ankündigungen für uns, aber am meisten gewartet haben die Apple-Fans zweifellos auf seinen vermeintlichen Netflix-Konkurrenten, der im Herbst unter dem Namen “Apple TV+ an den Start gehen wird.

Vorher ließ man uns aber beim Event wissen, dass man schwer am bereits bekannten Apple TV geschraubt habe und sich die App jetzt nicht nur runderneuert präsentiert, sondern zudem künftig auch auf den Smart TVs von Samsung, Sony, LG und Vizio zu finden sein wird, ebenso auf Amazons Fire TV und Roku. Apple erklärte uns sehr ausführlich, wie übersichtlich und intuitiv die neu angekündigten App inklusive der Apple TV Channels geworden ist, ohne mich aber tatsächlich vom Hocker hauen zu können.

Das liegt vermutlich auch daran, dass mich das Konzept ziemlich an die Channels von Amazon erinnert. Sender wie Showtime, HBO und UMC sind mit von der Partie, Apple bemüht sich sichtlich, seinen Kunden möglichst alles unter einem Dach präsentieren zu können. Wie erwartet bzw. befürchtet, befindet sich unter den Pay-TV-Angeboten aber kein Netflix. In den USA ist die Pay-TV-Situation schon eine ziemlich andere verglichen mit dem deutschen Markt, von daher sollte die Idee, alle Sender in einer App nutzen zu können und mit nur einem Passwort, sicher bei vielen TV-Fans auf fruchtbaren Boden fallen.

Bislang fehlen bei den Channels noch Angebote, die auf den europäischen Markt zugeschnitten sind. Wenn der Spaß im Mai aber an den Start geht, sollen bereits über 100 Länder dabei sein und dann gibt es sicher auch was zu verkünden, was Channels angeht, die auf dem deutschen Markt eine Rolle spielen.

Apple TV+ kommt im Herbst

Eigentlich warteten wir aber auf die Meldung, was es nun mit dem “Netflix-Konkurrenten” auf sich hat. Es war ja lange bekannt, dass Apple große Namen wie Steven Spielberg, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston um sich scharrt, um exklusive Inhalte für Apple TV+ zu produzieren, wie das neue TV-Angebot aus Cupertino heißen wird.

Die Genannten waren auch allesamt zugegen, um auf den Service bzw. auf ihre Shows aufmerksam zu machen, zu den zahlreichen Promis auf der Bühne gesellten sich auch Steve Carell, Jason Momoa, Oprah Winfrey und mehr. Sie alle sollen dafür sorgen, das Angebot so spannend zu gestalten, dass man künftig noch ein paar Dollar locker macht, um einen weiteren Dienst zu abonnieren.

Konkret wurde Apple diesbezüglich allerdings leider, leider nicht, so dass wir noch nicht genau wissen, wohin die Reise preislich gehen wird. Allerdings hat Apple auch noch ein bisschen Zeit, denn die Originals im Rahmen von Apple TV+ sollen erst im Herbst an den Start gehen. Was wir aber wissen: Es werden 4K-taugliche Inhalte sein, jederzeit on demand und auf allen Devices verfügbar und das auch werbefrei. Wie bei anderen Anbietern auch wird es auch bei Apple die Option geben, Serien offline zu betrachten.

Wie ein Mantra wiederholten die sprechenden Apple-Menschen rund um Tim Cook auf der Bühne immer wieder, dass man die besten Storyteller, also die besten Geschichtenerzähler der Welt um sich versammelt habe, um erstklassige Inhalte zu produzieren. Wie gut das dann mit den Shows wie der “Morning Show” oder “See” funktionieren wird, muss sich ab Herbst dann erst noch zeigen.

Ich halte den von Apple eingeschlagenen Weg zur Forcierung bei den Services für absolut richtig, glaube bislang aber nicht, dass die heutige Ankündigung zu Apple TV+ ein wirklicher Paukenschlag war. Vieles steht und fällt sicher auch mit dem Preis, aber ähnlich wie bei Apple Music könnte ich mir auch bei diesem neuen Streaming-Angebot vorstellen, dass Apple dem jeweiligen Platzhirsch hinterherhechelt.

Wie ist denn euer erster Eindruck? Wird Apple wieder einmal einen Markt umkrempeln, oder glaubt ihr auch, dass der heute vorgestellte Service eher “einfach noch ein” Streaming-Dienst ist?