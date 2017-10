Apple war eines der ersten Unternehmen, welches sich überlegt hat, auf den klassischen Kopfhöreranschluss in Form einer 3,5 mm Klinkenbuchse zu verzichten. Damit ist Apple aktuell bei weitem nicht allein, dennoch stellt der fehlende Anschluss die vielen Millionen iPhone-Nutzer immer noch vor die unschöne Wahl, ob sie lieber Musik hören möchten oder ihr Smartphone aufladen. Beides gleichzeitig ist schwerlich möglich.

Apple bietet da schon seit dem letzten Jahr Zubehör von Belkin an. Mit diesem Dongle verdoppelt ihr die Anzahl der Lightning-Anschlüsse auf zwei und könnt somit sowohl Laden als auch euren Lieblings-Tracks lauschen. Dieser „Rockstar“-Adapter wurde von Belkin in Zusammenarbeit mit Apple entworfen und wird auch in den Apple Retail Stores als auch online angeboten.

Was ihr machen solltet, wenn ihr aber einen teuren Kopfhörer habt mit einem 3,5 mm Klinkenstecker? Logo: Einfach noch einen Adapter in den Adapter stecken mit Lightning auf 3,5 mm Klinke. Vermutlich ist das Apple und Belkin selbst aufgefallen, dass diese Lösung eher so untermittelgut zu bewerten ist.

Deshalb legt Belkin nun nach mit dem neuen Rockstar-Adapter, oder offiziell: „Belkin 3,5 mm Audio + Ladeadapter Rockstar“. Der ist bei Apple für schlanke 34,95 Euro zu haben, wobei ihr dafür ausgehen könnt, dass der Autor dieser Zeilen das „schlanke“ mit einem ironisch gefärbten Unterton geschrieben hat. Apple listet auf der Produktseite auch die Highlights dieses Dongles auf:

Höre Musik und lade gleichzeitig dein Gerät

3,5 mm Audio mit 24-bit Audiowiedergabe, bis zu 48 kHz.

Unterstützt das Laden von iPhone und iPad mit bis zu 12 W

Kompatibel mit Kopfhörern mit 3,5 mm Audioanschluss

Unterstützt Fernbedienung und Mikrofonsteuerung

Unterstützt Synchronisierung

Erfordert iOS 10 oder neuer

Ob die Formulierung „Höhepunkte“ jetzt wirklich die richtige ist, um zu beschreiben, dass ein Adapter mit einem 3,5 mm Stecker tatsächlich kompatibel ist mit Kopfhörern mit 3,5 mm Audioanschluss, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls bekommen Nutzer mit diesem Audio-Zubehör eben nun mit diesem Adapter die Möglichkeit, ebenfalls gleichzeitig Laden und Hören zu können.

Ein Blick aufs Bild oben zeigt, dass die Lösung von Belkin natürlich deutlich klobiger ist als der Lightning-auf-Klinke-Adapter, den Apple dem iPhone beilegt. Für mein Empfinden ist das nicht nur eine wenig ästhetische, sondern auch eine denkbar unpraktische Lösung. Wenn ihr in der Bahn sitzt oder im Auto unterwegs seid, dürfte das nicht wirklich stören, zu Fuß unterwegs ist es aber sicher nicht die optimale Nutzer-Experience.

Alternative zum Belkin Rockstar-Adapter: iPhone 7: Laden und gleichzeitig Kopfhörer nutzen dank iLDOCK

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ihr diesen Adapter von Belkin nicht als Headphone-Splitter nutzen könnt. Es geht also nicht, dass ihr je einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke und einen mit Lightning-Port anschließt. Letzterer bleibt in dem Fall still, weil der Lightning-Anschluss hier lediglich zum Syncen und Laden taugt.

Ich werde mich in diesem Leben wohl nicht mehr an diesen Dongle-Irrsinn gewöhnen, der bei den Apple-Notebooks ja noch ausgeprägter ist als beim iPhone, aber nochmal: Bei den Smartphones ist Apple mit diesem Problem ja nicht allein, nachdem mehr und mehr Hersteller im Android-Lager ebenfalls auf diesen Anschluss verzichten.

Quelle: The Verge