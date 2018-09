Apple Watch 4 vorgestellt: Ein wunderschöner Lebensretter

Noch bevor uns Apple heute seine neuen Smartphones enthüllt hat, war erst einmal Zeit für die Apple Watch. Genauer gesagt hat man sich erst einmal wieder mit mächtigen Zahlen selbst auf die Schulter geklopft, bevor es an die Produktpräsentationen ging, so wie wir es von den Keynotes aus Cupertino kennen.

Dann jedoch wurde die Apple Watch Series 4 vorgestellt. Apple hat eh schon die erfolgreichste Smartwatch auf dem Markt — und die Kalifornier lassen keinen Zweifel daran, dass sie die Spitzenposition mit der neuen Uhr weiter ausbauen möchte. Dazu hat Apple sich wirklich ins Zeug gelegt und hat das Design überarbeitet, was deutlich mehr Display bedeutet, hat das Interface überholt und natürlich auch neue Funktionen reingepackt. Zu diesen neuen Funktionen gehört u.a. eine EKG-Funktion, mithilfe der ihr also nicht nur den Puls messen könnt, sondern dank entsprechender Elektroden auch Herzströme.

Die Uhr kann euch darauf hinweisen, wenn eure Herzfrequenz zu niedrig ist, oder wenn ihr Herzrhythmusstörungen habt. Haken an der Nummer: Vorerst ist diese Funktion lediglich US-Nutzern vorbehalten. Aber Apple kündigte beim Event an, dass man diese Funktion schnellstmöglich auch in andere Länder bringen möchte.

Desweiteren kann die Uhr nun auch erkennen, ob ihr hinfallt, die verbesserten Sensoren können dabei sogar unterscheiden, ob ihr über ein Hindernis stolpert oder eher ausrutscht. Bleibt ihr nach so einem Fall eine Minute oder länger regungslos liegen, kann die Uhr automatisch einen Notruf absetzen und Hilfe holen. Logisch, dass Apple angesichts dieser neuen Features davon spricht, dass diese Uhr Leben retten kann.

Auch optisch hat sich einiges getan, denn das Display ist gut 30 Prozent größer geworden, allerdings ohne, dass die Uhr an sich mitgewachsen wäre. Das bedeutet, dass es Apple verstanden hat, die zuvor doch noch ziemlich fetten Ränder deutlich schlanker hinzubekommen. Durch den zusätzlichen Platz konnte man die UI natürlich auch entsprechend besser gestalten, bis zu acht Komplikationen lassen sich auf dem Watchface anzeigen.

Auf diesem Display kommt watchOS 5 zum Einsatz, welches ab dem 17. September verfügbar sein soll. Auch unter der Haube hat sich natürlich was getan, denn wie man beim Event verlauten ließ, soll die neue Apple Watch mit dem S4-Chip deutlich flotter sein. Bis zu 2x so schnell soll der Dual-Core-SoC sein und all das bei einer Akkulaufzeit, die ebenso lang sein soll wie beim Vorgänger.

Erwähnenswert ist zudem noch Bluetooth 5.0, welches nun mit von der Partie ist, außerdem kann man mit Modellen in einer neuen Farbe aufwarten, die sich “Gold Stainless” nennt. Wenn ihr jetzt Bock auf die neue Apple Watch bekommen habt: Ab dem 14. September kann sie ab 399 US-Dollar vorbestellt werden, bei der LTE-Variante geht es ab 499 Dollar los.

Auch die Series 3 Watch könnt ihr weiterhin kaufen — hier senkt Apple den Preis auf 279 Dollar, womit sie eine günstigere Alternative zu den neuen Uhren darstellt, aber ganz ehrlich: In diesem Fall würde ich lieber etwas tiefer in die Tasche greifen, weil die Series 4 doch deutlich attraktiver ist und das in jeder Hinsicht. Es ist eine technisch großartige Smartwatch und ich muss zugeben, dass sie tatsächlich wunderschön ist. Es würde mich nicht wundern, wenn Apple mit diesem neuen Modell wieder von Verkaufsrekord zu Verkaufsrekord eilt.