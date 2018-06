Apples ARKit 2.0: Kontrolliere das Handy mit deinen Augen!

„Tippen auf dem Bildschirm ist ja sowas von 2018!“ – So oder so ähnlich könnte es einem bald entgegen schallen. Gut, dieser Umstand muss näher erklärt werden: Auf der vor Kurzem stattgefundenen WWDC-Konferenz konnte der Teilnehmer Matt Moss, die Entwickler-Beta von Apples neustem iOS 12 Update testen. Beim Ausprobieren fand er heraus, dass die hauseigene Augmented-Reality-Plattform ARKit 2.0 einige spannende Möglichkeiten bietet.

Control your iPhone with your eyes. Just look at a button to select it and blink to press. Powered by ARKit 2. #ARKit #ARKit2 #WWDC #iOS pic.twitter.com/ow8TwEkC8J

Prompt teilte er ein Video auf Twitter, indem er das neu entdeckte Feature vorführte. Die neue Version des ARKit 2 unterstützt nämlich die Technologie des Eyetrackings und Moss wollte nun natürlich herausfinden, ob die Funktion präzise genug war, um festzustellen, wo der Nutzer auf einem Bildschirm hinschaut. Um das Eyetracking zu testen, hat er erstmal eine kleine Demo.

“I saw that ARKit 2 introduced eye tracking and quickly wondered if it’s precise enough to determine where on the screen a user is looking. Initially, I started to build the demo to see if this level of eye tracking was even possible.” Matt Moss

Wie die Twitter-Demo zeigt, ist sie das auf jeden Fall. Der Startscreen bietet drei große Felder, zwischen denen Moss hin und her blickt. Der „Cursor“ folgt ihm dabei und durch ein Augenzwinkern bestätigt er seine Auswahl. Man sieht ihn ein bisschen herumprobieren und eine Galerie von Fotos betreten, durch die er sich über Blicke durchnavigiert.

Er erkannte sofort, was für ein Potenzial die Funktion für ARKit hat. Welche Anwendungsfälle würden sich damit wohl umsetzen lassen? Das wohl naheliegendste und wichtigste Szenario ist die Barrierefreiheit, bei der diese Technologie Menschen mit Behinderungen unterstützen und helfen könnte. Da das Feature bislang nur in der Entwicklerversion zugänglich ist, stellt sich die Frage, wann und ob es auch die Apple-Fans von nebenan erreicht. Das ist bislang leider ungeklärt.