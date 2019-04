Apple-CEO Tim Cook hat sich im Rahmen des Time 100 Summit zu mehreren Themen zu Wort gemeldet, beispielsweise über das Thema Privatsphäre. Interessanter finde ich aber persönlich, wie er sich zum Bereich Health Care positioniert hat. Interessiert bin ich in diesem Fall gleich in doppelter Hinsicht: Zum Einen glaube ich, dass Apple und viele andere Tech-Unternehmen die Welt in dieser Hinsicht tatsächlich verändern können — und zum anderen hab ich da noch ein ziemlich unschönes Zitat von Cook im Kopf, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Zur Apple Watch befragt, sagte er nämlich bereits 2015, dass “Sitzen” der neue Krebs wäre. In der Folge ist angesichts so einer Ansage nicht nur Sascha Pallenberg auf 180 gewesen.

Man kann erahnen, worauf Cook mit diesem Statement abzielen wollte, aber für mein Empfinden ist es mindestens mal gewagt (eher unverschämt) unser zu ausgiebiges Sitzen mit dieser unmenschlich bösen Krankheit gleichzustellen. Aber reden wir nicht zu lange über diese alten Geschichten. In der Folge hat Apple vielfach gezeigt, dass Gesundheits-Features für die Apple Watch und das iPhone nicht nur nette Gimmicks sind, sondern tatsächlich hilfreich für viele Menschen sind.

Darauf bezieht er sich auch, als er jetzt beim Time 100 Summit prophezeite, dass der Gesundheitsbereich das sein, was irgendwann rückblickend als Apples größter Beitrag zur Menschheit betrachtet würde. Das können wir jetzt natürlich schlecht beurteilen, Cook ist sich aber recht sicher, dass es dieses Thema sein wird und nicht etwa eines seiner shiny Produkte wie das iPhone oder der Mac.

Wie andere Tracker dieser Art kann die Apple Watch Bewegungen, zurückgelegte Meter, die Herzfrequenz und vieles mehr erfassen. Seit der Series 4 dieser Smartwatch soll es laut Apple zudem sogar möglich sein, dank eines 1-Kanal-EKGs ein Vorhofflimmern erkennen zu können. Dazu sagt Tim Cook, dass sich die Apple Watch noch in einem recht frühen Stadium befindet und es noch ein ganzes Füllhorn an neuen Funktionen geben wird in den kommenden Jahren.

Er erklärte, dass er bereits jetzt tonnenweise Post bekäme, in der sich Menschen für diese Uhr bedanken und ausführen, dass sie sich zum Arzt begeben haben, nachdem die Watch auf ernste Probleme mit dem Herzen hingewiesen habe. So mancher dieser Nutzer wäre nach eigener Aussage heute nicht mehr am Leben, hätte die smarte Uhr nicht rechtzeitig gewarnt.

Genau da sieht Cook auch einen elementaren Vorteil dieser mobilen Begleiter: Eine Uhr trackt uns — im wahrsten Sinne des Wortes — rund um die Uhr. Plötzlich auftauchende Abweichungen können so sehr zeitnah erfasst werden und nicht nur bei einem jährlichen Gesundheits-Check bei eurem Stamm-Doc.

Warten wir mal ab, welche zusätzlichen Funktionen Apple in den nächsten Jahren ergänzen wird. Vergessen dürfen wir aber auch nicht, dass nicht nur Apple in diese Richtung denkt und auch die Android-Fraktion eifrig dabei ist, gesundheitsfördernde Funktionen in die Software zu implementieren. Ehrlich gesagt ist mir auch egal, wofür man Apple in 30 oder 50 Jahren feiern wird, oder ob ein anderes Unternehmen Apple diesbezüglich den Rang ablaufen wird. Wichtig sollte sein, dass Technologie so vorangetrieben wird, dass der Mensch davon profitiert — der Name des verantwortlichen Konzerns ist mir da dann herzlich egal. So oder so sagt es aber was über Apples Prioritäten aus und aus diesem Blickwinkel sieht die Apple Watch tatsächlich deutlich spannender aus, als sie derzeit noch ist.

