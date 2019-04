Aprilscherze 2019 – die besten Gags im Netz

Während Microsoft kürzlich erst vermeldete, sich dieses Jahr nicht an den Scherzen zu beteiligen, hat vor allem Google einige Besonderheiten zu bieten. Dabei handelt es sich aber häufig eher um witzige Projekte, statt um den Versuch, den Nutzer in den April zu schicken.

Snake spielen auf Google Maps

Könnt ihr euch an Snake erinnern? Es war quasi die Mutter aller Handy-Spiele und zog damals eine ganze Generation auf Nokia-Handys in den Bann. Google bietet jetzt einen interessanten neuen Layer für Google Maps an, dort könnt ihr in einigen Städten den Videospielklassiker spielen.

Google Maps zeigt Ihnen, wie Sie zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Zug und dem Fahrrad unterwegs sind, und jetzt können Sie auch zu Ihrem Ziel schlängeln. Ab heute können Sie Snake an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt spielen – darunter Kairo, London, San Francisco, São Paulo, Sydney und Tokio – direkt von Google Maps.

Um Snake spielen zu können, startet den Service und klickt in der linken oberen Ecke auf die drei horizontalen Linien. Dort findet ihr die Option “Play Snake”. Der Suchmaschinenanbieter hat auch eine eigene Webseite im Angebot, dort soll die Funktion auch nach dem ersten April verfügbar bleiben.

Goolge Files reinigt euer Smartphone – Innen und Außen

Etwas absurder wird es dann bei der Files App von Google, sie dient normalerweise dazu, unbenutzte Apps vom internen Speicher eures Smartphones zu entfernen. Eine neue Funktion soll auch äußerliche Verunreinigungen entfernen, so zumindest der Aprilscherz des Anbieters. Buzzword-Bingo gibt’s gleich dazu. Google sagt, dass Screen Cleaner die “Smudge Detector API” verwendet, um Verunreinigungen anhand geometrischer Schmutzmodelle und eines haptischen Mikrobewegungsgenerators zu identifizieren.

Der Google Assistant spricht jetzt tulpisch

Der Sprachassistent von Google kann viele unterschiedliche Sprachen sprechen, der Service wird regelmäßig um neue Angebote erweiter. Heute neu? Tulpisch! So soll der Assistent in der Lage sein, mit euren Planzen zu sprechen. Dazu gibt es auch neue Hardware: Google Tulip (Tulpe auf Deutsch), ein neuer Assistent, der die Kommunikation mit der Flora übernehmen soll.

Die Fähigkeit, mit Tulpen zu sprechen, bringt große ökologische und gesellschaftliche Vorteile mit sich. Tulpen haben jetzt die Möglichkeit, dem Menschen zu zeigen, dass sie Wasser, Licht oder einfach mehr Platz brauchen. Da ihre Bedürfnisse klarer zum Ausdruck kommen, sind sie in der Lage, ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen. Im sozialen Bereich stellt sich heraus, dass Pflanzen, insbesondere Tulpen, sehr gesprächig sind und gut neue Freunde finden. Tulpen sind ausgezeichnete Zuhörer und wenn man ihnen aufmerksam zuhört, geben sie einen guten Rat.

OnePlus zeigt das Warp Car

Für das OnePlus 6T ging der Hersteller eine Partnerschaft mit McLaren ein, jetzt möchte der Hersteller sein eigenes Elektroauto anbieten. Das Beste: Der Nutzer soll sich das komplette Auto mit einem 3D Drucker selbst zu Hause ausdrucken können.

Die Steuerung im Auto erfolgt über Gesten auf Ihrem Smartphone, was bisher komplizierte Konzepte wie das Lenken sehr einfach macht. Streichen nach links, um nach links zu fahren, streichen nach rechts, um nach rechts zu fahren – Sie haben die Idee. Streichen nach oben, um vorwärts zu fahren, und streichen nach unten, um rückwärts zu fahren. Im ersten OTA-Update werden wir den Flugzeugmodus für den Fahrmodus einführen, damit Sie nie wieder unter der Ablenkung einer Benachrichtigung und dem versehentlichen Drehen des Autos leiden werden. Das Licht kommt aus einem ausgeklügelten System von Lichttunneln und Spiegeln, schalten Sie einfach die Taschenlampe Ihres Smartphones ein und schieben Sie sie in den Handyhalter, um sowohl Innen- als auch Außenbeleuchtung bereitzustellen.

Nvidia bringt R.O.N.

Bei Nvidia geht es auch in Richtung eines Personal Assistants, er erinnert stark an Jarvis aus Iron Man. Dabei wurde R.O.N. speziell für Gamer entwickelt, er soll einen RageConverter und einen TrollDestroyer bieten.

T-Mobile bringt die Telefonzelle zurück

Der US-Provider T-Mobile hat sich hingegen über Privatsphäre Gedanken macht, er präsentiert die Phone BoothE, um völlig ungestört und unbelauscht Anrufe führen zu können.

Newegg bringt RGB CPU

Newegg greift hingegen die Trends der Zubehör-Hersteller im Bereich Videospiele auf und bringt die erste beleuchtete RGP CPU.

Die besten Aprilscherze

Habt ihr selbst gute Aprilscherze gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!