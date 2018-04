Arbeitet Apple an einem kombinierten VR/AR-Headset?

Immer wieder hört man davon, dass Apple an einer Augmented-Reality-Brille arbeitet. Nun gibt es Gerüchte, dass sich das Unternehmen auch an den Virtual Reality Bereich herantraut. Einem CNET-Bericht zufolge, hat Apple für das Jahr 2020 ein kabelloses Headset in der Pipeline, das sowohl die AR- wie auch die VR-Technologie kombiniert. Sollte dies stimmen, konkurriert der Konzern demnächst mit Google, Microsoft und Facebook.

Der Bericht gibt noch nichts genaueres her, ein paar Details lassen sich dennoch daraus ziehen. Das Projekt soll den Codenamen T288 haben und sich noch in der ersten Entwicklungsphase befinden. Bis jetzt sieht der Plan vor, ein Headset mit einem 16k auflösenden Display zu verbauen – dementsprechend 8k für jedes Auge. Außerdem soll sich das Gerät kabellos mit einer mysteriösen Box verbinden lassen. Ein ambitioniertes Vorhaben!

Der Schritt zum Headset war eigentlich abzusehen. Apple hatte sich ja im vergangenen Jahr stärker auf die Implementierung von Augmented Reality in iPhones und iPads konzentriert. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in Tim Cooks Visionen für das Unternehmen wieder. Denn er sieht in Augmented Reality größeres Potenzial als in der virtuellen Realität, denn es würde viel mehr Möglichkeiten bieten.

Natürlich muss man sich jetzt fragen: Was ist überhaupt dran an dem Plan von einem VR/AR-Headset. Ich persönlich glaube ja, dass mit diesem Begriff viel mehr ein Mixed-Reality-Gerät gemeint ist. Immerhin gibt es einen immensen Unterschied zwischen VR und AR.

Zum Verständnis: Virtual Reality bezeichnet im Prinzip eine komplett digital erstellte Welt, die die Reale vollkommen außen vor lässt. Dem gegenüber steht die Augmented Reality, bei der Inhalte in die reale Umgebung eingeblendet werden. Mixed Reality hingegen bedeutet, dass virtuelle Objekte auch mit der realen Welt interagieren können.

Ich stelle mir da ein Gerät, welches zu VR und AR gleichzeitig fähig ist, ziemlich schwer umsetzbar vor. Zumal beide unterschiedliche Technologien erfordern. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Konzern uns vollkommen überrascht und etwas völlig unerwartetes aus dem Hut zaubert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Pläne Apple mit diesem Headset hat. Wir werden es sicherlich früh genug erfahren.

via: cnet