Noch auf der Suche nach einem preisgünstigen Smartphone als Weihnachtsgeschenk? Dann ist Eile geboten und das Archos 50f Helium vielleicht genau das Handset, nach dem ihr sucht. Für 149,99 Euro bieten es die Franzosen an, eine etwas abgespecktere Version gibt es sogar bereits für 129,99 Euro.

In dieser Preisklasse lohnt sich natürlich ein Blick auf die verbaute Technik, denn auch für 150 Euro will man schließlich ein gut funktionierendes Device erwerben. Archos setzt bei seinem Budget-Smartphone auf den Qualcomm Snapdragon 210, 2 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Lasst uns auf die wichtigsten Specs in der Übersicht schauen:

5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln

Qualcomm Snapdragon 210 Quad-Core-SoC mit 1,1 GHz

2 GB RAM

32 GB interner Speicher, per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweiterbar

Android 6.0 Marshmallow

8 MP Hauptkamera mit Autofokus und LED-Blitz

2 MP Front-Cam

2.000 mAh auswechselbarer Akku

Dual-SIM

WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS

Maße: 144 x 72,2 x 9,1 mm

158 g Gewicht

Dafür, dass hier als Preis lediglich 150 Euro aufgerufen werden, ist das 50f Helium recht ordentlich bestückt. Immerhin 2 GB Arbeitsspeicher und sogar 32 GB interner und erweiterbarer Speicher werden geboten, was in der Preisklasse durchaus bemerkenswert ist. Archos packt zwar sehr überschaubare Cams ins Gerät, aber für den gelegentlichen Schnappschuss werden auch die reichen und nicht jeder legt schließlich wert auf eine gute Kamera, schon gar nicht bei einem Budget-Device.

Dazu ist auch ein Fingerabdrucksensor verbaut, unter dem entnehmbaren Akku könnt ihr gleich zwei SIM-Karten deponieren und ihr funkt – fast schon selbstverständlich – im LTE-Netz. Dass ihr da mit Android 6.0 Marshmallow statt mit Android 7.0 Nougat bedacht werdet, ist da wohl absolut zu vernachlässigen. Der Sensor für die Fingerabdrücke erkennt übrigens fünf unterschiedliche Finger-Scans und wer will, kann den Sensor per App mit individuellen Befehlen ausrüsten.

Äußerlich macht das auch alles einen soliden Eindruck, das Archos-Smartphone präsentiert sich im nachtblauen Gehäuse mit Metall-Finish, ist mit 9,1 mm aber nicht der schlankste Vertreter seiner Zunft. Das Display bietet eine HD-Auflösung, die für die meisten Nutzer absolut ausreichen sollte und Archos verbaut hier immerhin ein IPS-Panel, was für ordentliche Blickwinkel steht.

Alles in allem also ein schönes Smartphone für jeden, der einen sehr günstigen Daily Driver sucht, auf der Suche nach einem Zweit-Device ist oder schlicht ein Einsteiger-Smartphone verschenken möchte. Wem das noch zu teuer sein sollte: Für 20 Euro weniger – also 129,99 Euro – gibt es auch noch die Lite-Variante des Geräts. Im Wesentlichen ist das baugleich, allerdings bekommt ihr statt 2 GB RAM nur 1 GB RAM geboten und der interne Speicher fällt mit 8 GB sehr klein aus. Wenn ihr unsicher seid, entscheidet euch also lieber für die teurere Ausführung, der Mehrpreis lohnt sich hier locker.