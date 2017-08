Archos Diamond Alpha+ Smartphone mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher

Die IFA hat noch nicht begonnen, aber die Unternehmen sind fleißig dabei, schon jetzt ihre Neuheiten anzupreisen. Der französische Hersteller Archos ist auch vor Ort und hat unter anderem neue Hardware seiner Diamond-Reihe im Gepäck. Neu ist das Archos Diamond Alpha+, welches nochmals etwas stärker ausgestattet ist als das vor wenigen Monaten präsentierte Diamond Alpha.

Das Smartphone vertraut auf den Qualcomm Snapdragon 653 – Qualcomms Vorzeige-SoC für die Mittelklasse. Bezüglich Arbeitsspeicher und internem Speicher dringt Archos aber sogar in den Premium-Sektor vor und bietet hier satte 6 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher auf. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen im Überblick:

5,2 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, geschützt durch Gorilla Glass

Qualcomm Snapdragon 653 Octa-Core-SoC

6 GB RAM

128 GB interner Speicher, per microSD-Karte erweiterbar

Dual-Cam hinten mit je 13 MP Sony-Sensoren (1 x farbig, 1 x schwarz-weiß)

16 MP Front-Cam

etwa 3.000 mAh Akku

USB Typ-C-Anschluss

Wie schon das Diamond Alpha entspringt auch diese stärkere Version einer Partnerschaft mit der chinesischen ZTE -Tochter Nubia, so dass ihr hier quasi die baugleiche stärkste Variante des Z17 mini zu sehen bekommt.

Mit der Dual-Cam hinten sowie dem 16 MP-Front-Shooter liegt der Fokus bei diesem Handset ziemlich deutlich auf den Kameras. Die Dual-Kamera bietet zusätzlich zur Haupt-Cam noch einen Schwarz-Weiß-Sensor und beherrscht auch 4K-Videos. Dank zahlreicher Foto-Modi, Filter, Effekte etc. möchte man mit dem Diamond Alpha+ besonders Foto-Fans ansprechen.

Auch optisch macht das Teil durchaus was her, wie ihr den Fotos entnehmen könnt. Das 5,2 Zoll große Display wird von einem Metallgehäuse umhüllt und durch Gorilla Glass geschützt. Der knapp 3.000 mAh große Akku wird über den USB Typ-C-Anschluss geladen und auch der mittlerweile obligatorische Fingerabdrucksensor ist mit an Bord.

Wir werden probieren, das Handset während der IFA persönlich unter die Lupe zu nehmen und euch dann entsprechende Fotos und ein Video zu liefern. Wer selbst vor Ort sein wird: In Halle 25 an Stand-Nr. 209 könnt ihr euch selbst davon überzeugen, was die Franzosen hier zu bieten haben.

Wer jetzt schon weiß, dass er sich für dieses Smartphone erwärmen könnte, kann schon mal das nötige Kleingeld zur Seite legen: Im Oktober wird das Archos Diamond Alpha+ für 399 Euro zu haben sein. Damit ist es exakt so teuer wie das Diamond Alpha noch vor kurzer Zeit, allerdings auch deutlich teurer als die Nubia-Originale. Zumindest auf dem Papier haben wir es hier mit einem sehr feinen Smartphone zu tun, allerdings ist die Preisklasse der Handsets bis 400 Euro prall gefüllt und es wird für Archos sicher nicht leichter dadurch, dass auch Premium-Handsets wie das Samsung Galaxy S8 immer günstiger angeboten werden.