Bei deutschen Autobauern schauen wir viel zu oft nur auf die ganz großen Namen. Das Beispiel StreetScooter hat gezeigt, dass eine innovative Idee nicht zwingend von BMW, VW oder Daimler kommen muss. Ein weiteres sehr schönes Beispiel für Elektroauto-Innovation aus deutschen Landen liefert Ari Motors aus Leipzig.

Nach eigenen Angaben handelt es sich bei den Fahrzeugen von Ari um die günstigsten in Deutschland erhältlichen Elektroautos. Der Ari 458 ist ein kleiner Lieferwagen, der ab 11 700 Euro zu haben ist in der Grundausstattung. Wie ihr auf der Seite sehen könnt, gibt es den Lieferwagen in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichem Aufbau, beispielsweise nur als Pritsche oder aber als Kipperfahrzeug.

Die Fahrzeuge sind recht schlicht und rudimentär gehalten, sind dabei aber eben dennoch sehr funktionell und für die kleineren Geldbeutel gedacht 78 Stundenkilometer schnell kann man mit den Kisten fahren, was für einen Lieferanten in der City einer Großstadt sicher klar geht. Die Reichweite wird mit 120 Kilometern angegeben. Diese Reichweite gilt, wenn ihr die Blei-Gel-Batterie nutzt, die im Preis inklusive ist.

Gegen Aufpreis könnt ihr einen Lithium-Ionen-Akku verbauen lassen, der die Reichweite auf 150 km erhöhen soll. Wenn das noch nicht reicht, gibt es optional auch noch ein Solarmodul fürs Dach, welches nochmal 30 Kilometer zusätzliche Reichweite bringt. Geladen werden kann an ganz normalen Steckdosen, allerdings müsst ihr dafür auch sechs bis acht Stunden einkalkulieren.

Transportieren könnt ihr eine Nutzlast von 450 Kilo und die Ladefläche ist groß genug, um dort eine Europalette unterzubringen. 1,32 x 1,18 m ist diese Nutzfläche groß, insgesamt ist der Wagen, der vorne zwei Personen Platz bietet, 3,15 m lang. Hier die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

Sitzplätze 2 Höchstgeschwindigkeit 78 km/h Reichweite bei 40 km/h 120 km (optional bis 180 km) Abmessungen in mm (LxBxH) 3.150/1.297/1.685 max. Abmessungen Ladefläche in mm (LxBxH) 1.700/1.300/1.500 Zuladung der Ladefläche in kg 450 Radstand in mm 1.950 Spurbreite in mm (v/h) 1.100/1.090 Leergewicht (inkl. Akku) 707 kg Reifen 145/70R12 Felgen Leichtmetallfelgen Bremsen (v/h) Scheibenbremse/Scheibenbremse Antrieb Hinterradantrieb Motor E-Motor Wechselstrom Leistung 7,5 KW Verbrauch bei Volllast auf 100 km 8 KW Akkus 6 Batteriekapazität 120Ah Ladedauer 6-8 Std. Ladespannung 220V

Gerade für kleinere Unternehmen, die in der Innenstadt unterwegs sind, könnten die Ari-Modelle eine sehr sinnige Alternative darstellen zu deutlich größeren und natürlich auch teureren E-Fahrzeugen. Im folgenden Video seht ihr diesen kleinen Flitzer im Einsatz:

via Golem.de