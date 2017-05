ARM stellt neue Designs zu Prozessoren- und Grafik-Chips vor

Prozessoren mit ARM-Chipsatz gehören mit zu den am meist verbreiteten Mikroprozessor auf dem Markt. Um auch in Zukunft den gesteigerten Anforderungen im mobilen Bereich wie VR und AI gerecht zu werden ist die nächste Design-Generation der Chips bereits auf dem Weg. Die Webseite VideoCardz hat eine Reihe von Folien geleakt, die einige Details über die neuen Chips liefern. Heute werden die neuen Designs des Mali-G72, des Cortex-A55 und des Cortex-A75 Chips von ARM offiziell veröffentlicht.

Das Unternehmen produziert eigentlich keine Prozessoren, aber die Designs von ARM werden an die Chiphersteller lizensiert. Das bedeutet wiederum, dass diese geleakten Entwürfe wahrscheinlich die kommende Hardware von Qualcomm, Samsung und MediaTek beeinflussen werden und wir uns in Zukunft auf noch leistungsfähigere mobile Geräte freuen können. Die Prozessoren der nächsten Generation sollen dabei nicht nur schneller sein, sondern auch gleichzeitig weniger Energie verbrauchen.

Mali-G72

Die neue Grafiktechnologie der Mali-G72 ist ein Update zum Vorgänger, der G71. Wie ihr auf dem Bild bereits erkennen könnt, soll das Chip-Design das Virtual Reality Erlebnis und Anwendungen für das maschinelle Lernen verbessern. Laut ARM bietet es bis zu 40 Prozent mehr Leistung, eine um 25 Prozent höhere Energieeffizienz sowie 20 Prozent mehr Leistungsdichte.

Cortex-A55

Der Entwurf für den Mittelklasse CPU-Chip Cortex-A55 bietet laut ARM eine um 15 Prozent höhere Leistungseffizienz, als der Vorgänger. Der Chip kann auch mit einem Cortex-A75 für Multi-Core-Prozessoren gekoppelt werden. Auch hier könnt ihr aus den veröffentlichten Bildern ablesen, für was der Chip eingesetzt werden kann. Das Unternehmen zeigt hierzu eine weitere Grafik, auf der wir die Ergebnisse von fünf verschiedenen Benchmark-Tests einsehen können.

Cortex-A75

Ihr könnt es euch sicherlich schon denken: Das Design des Cortex-A75 ist ebenfalls ein Upgrade, im Vergleich zu dem vorherigen Modell. Laut ARM besitzt dieser Chip mindestens 20 Prozent mehr mobile Leistung, wobei die hier ebenfalls durchgeführten Benchmark-Tests eine fast 50-prozentige-Verbesserung aufweisen. Der Fairness halber müssen wir aber erwähnen, das die größte Steigerung im Octane 2.0 Benchmark erzielt wurde, welches bereits in Rente ist und deshalb nicht mehr ganz so viel Aussagekraft besitzt.

Wie beim Cortex-A55 schon erwähnt, können beide Chips miteinander verbunden werden. ARM zielt hier ganz klar auf ihre neue DynamIQ Plattform ab, ein big.LITTLE Prinzip, bei der bis zu acht CPU-Kerne miteinander gekoppelt werden können, um so eine Leistungs- und Effizienzsteigerung zu erzielen. Der Vorgänger des Cortex-A75 unterstützte kein DynamIQ. Es mussten also neue Chips her, die ARM hier nun vorstellt. Damit können Geräte bei rechenintensiven Operationen die volle Leistung des A75 nutzen, während in Zeiten von wenig Auslastung der kleinere A55 ausreicht.

via: liliputing