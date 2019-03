Artikel 13 bedroht auch Foren und Lehrmittelangebote im Internet

“Der geplante Artikel 13 in seiner aktuellen Form bedroht unsere Arbeit für eine offenere zeitgemäße Bildung. Eine Haftung als Plattformbetreiber oder eine Vorabfilterung von hochzuladenden Inhalten lehnen wir jedoch ab. Sie würde den Betrieb und Bestand unseres Angebots gefährden.” Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet

Im Internet wird heftig gegen die Reform protestiert, auch deutsche Foren mit fast 15 Millionen Mitgliedern sprechen sich seit Tagen dagegen aus. Mittlerweile gehen tausende Menschen auf die Straße, um gegen Artikel 11, 12 und 13 zu demonstrieren.

Wer von den Protesten wenig mitbekommen hat, hier noch einmal eine Zusammenfassung: Der umstrittene Artikel 13 sieht vor, dass Plattformbetreiber für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer künftig unmittelbar haften, was die User aber nicht von ihrer Haftbarkeit entbindet. Es gibt zwar Ausnahmen für kleinere Plattformen, wobei auch diese Regelungen nicht durchdacht sind, sowie Ausnahmen für Sammlungen von Lehrmaterialien – allerdings nur, wenn diese nicht profitorientiert sind.

Doch da die Zentrale für Unterrichtsmedien Werbung auf ihrer Website schaltet, befürchtet sie, selbst als gemeinnütziger Verein nicht unter die Ausnahme zu fallen. Der Verein stellt auf verschiedenen Websites Plattformen zur Verfügung, auf denen Lehrer Inhalte einstellen und mit ihren Schülern teilen können. Diese Inhalte werden kostenlos unter zumeist freien Creative-Commons-Lizenzen geteilt.

Die Materialien seien damit Open Educational Resources. Um zu prüfen, ob die Webseiten unter die Ausnahmeregelung von Artikel 13 fallen, fehlt dem Verein – verständlicherweise – das Geld für Anwälte. In einem offenen Brief an die Abgeordneten des Europaparlaments, bittet der Verein, gegen die geplante Reform zu stimmen.

“Wir haben nicht die Ressourcen, um Anwälte zu bezahlen und auch nicht die Zeit, uns neben unserer beruflichen Tätigkeit mit Rechtsstreitigkeiten zu befassen. Im Zweifel müssten wir – nach 20-jährigem Bestehen – unsere Plattformen schließen.”

Mit dieser Problematik sehen sich auch viele Betreiber von Diskussionsforen im Netz konfrontiert. Deshalb haben sich viele auf foren-gegen-uploadfilter.eu gegen Artikel 13 zusammengeschlossen. Dem Aufruf haben sich inzwischen 340 deutsche Foren angeschlossen, darunter Fotocommunity mit fast 1,2 Millionen Mitgliedern, PSD-Tutorials mit 407.821, Computerbase mit 369.512 und Macuser mit 230.393 Mitgliedern.

Das Europaparlament soll über Artikel 13 voraussichtlich Ende März abstimmen. Für den 23. März 2019 sind europaweit große Proteste gegen die Reform geplant. Wenn euch ein freies Internet ohne Zensur und Uploadfilter wichtig ist, informiert euch über die geplante Urheberrechtsreform und geht an diesem Tag auf die Straße!

via: golem