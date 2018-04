Wearables Computer per Gedanken steuern: MIT-Forscher entwickeln erstes Wearable

Am MIT forscht man zurzeit an einem Wearable, dass die Fähigkeit der Subvokalisation beherrscht. Sprachbefehle an Assistenten wie Alexa oder Google könnten so nur gedacht, anstatt laut ausgesprochen werden. Ein spannendes Projekt mit Zukunftsrelevanz.