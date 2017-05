Bereits im letzten Jahr kündigten uns Microsoft und Qualcomm an, dass wir ab dem Jahr 2017 mobile Rechner sehen werden, die nicht mit Chips von AMD oder Intel betrieben werden, sondern mithilfe des ARM-basierten Qualcomm Snapdragon 835 laufen. Jetzt melden die beiden Unternehmen Vollzug: ASUS, HP und Lenovo werden die ersten Unternehmen sein, die als Partner von Microsoft und Qualcomm solche mobilen PCs produzieren!

Die Vorteile dieser Kombination liegen auf der Hand: Werden mobile Devices wie Notebooks und 2-in-1s von einem Snapdragon 835 angetrieben, können noch leichtere und schlankere Geräte gebaut werden – mit besserer Akkulaufzeit, besseren Standby-Zeiten, ohne aktive Kühlung und vor allem: Wie ein Smartphone jederzeit und schnell im Netz dank des im Snapdragon 835 integrierten Gigabit-fähigen X16 LTE-Modems.

Damit kehrt Windows also zurück auf ARM-basierte Devices – etwas, was seinerzeit mit Windows RT bekanntlich ja nicht wirklich hingehauen hat. Jetzt ist man aber bei Microsoft – und natürlich bei Qualcomm – guter Dinge, dass die Zeit jetzt reif ist, Windows 10 und damit klassische x86-Anwendungen auf ARM-Chips zu bringen.