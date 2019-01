CES 2019: Asus ZenBook S13 – die Schlankheitskur ist geglückt

Dünner ist nicht immer besser, kleiner ebenso wenig. Am Ende ist es immer eine Frage des Blickwinkels bzw. des Verhältnisses. Hier nähert sich Asus immer mehr dem magischen 100 % Ziel – das neue ZenBook S13 bietet ein Screen-to-Body-Ratio von 97 Prozent. Auf Deutsch: 97 Prozent der Breite und der Länge des Gehäuses werden von dem Display eingenommen.

Mehr Display bei gleichen Abmessungen

Aufgrund des schmalen NanoEdge-Displayrahmens schafft es der Hersteller, ein 13,9 Zoll Display in einem sonst klassischen 13 Zoll Gehäuse zu verbauen. Es bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und deckt 100 % des sRGB Farbraums ab. Trotz der schmalen Bauweise ist das Gehäuse durchaus stabil, es ist nach MIL STD-810G getestet. Neu ist auch die Farbgebung, der Hersteller nennt die leicht bläuliche Variante „Utopia Blue“.

Auch bei diesem Modell sitzt das Display im geöffneten Zustand leicht auf dem Scharnier auf – dadurch ist die Tastatur etwas erhöht und das Tippen wird angenehmer.

Notch – einmal anders herum

Dabei hält ein bekannter Trend aus dem Smartphone-Bereich jetzt auch bei den Notebooks Einzug: die Notch. Wobei Notch hier nicht richtig ist, vielmehr ist es eine kleine Beule. Am oberen Ende des Display finden wir eine kleine Erhöhung, dort sind die Webcam und das Mikrofon untergebracht. In Sachen Blickwinkel ist das definitiv eine klügere Wahl als die Unterbringung am unteren Display-Rand bzw. auf Höhe der Tasten.

Keine Kompromisse bei der Leistung…

In Sachen Leistung müsst ihr dennoch keine Abstriche machen. Im ZenBook S13 sind Intel Prozessoren der achten Generation verbaut. Der Arbeitsspeicher kann mit bis zu 16 GB ausgestattet werden, hinzu kommt bis zu ein TB PCIe Speicher. Trotz der geringen Baugröße verfügt das Notebook auch über eine dedizierte Grafikkarte – wobei die Leistung der verbauten Nvidia GeForce MX150 erwartungsgemäß niedrig ausfällt.

…und wenig Kompromisse bei den Anschlüssen

Auch bei den Anschlüssen gibt es überraschend wenig Kompromisse. So bietet das Notebook zweimal USB 3.1 und einen USB 3.1 Gen 2 Anschluss – alle mit USB-C Stecker. Geladen wird über einen der USB-C Anschlüsse. Leider fehlt Thunderbolt 3, immerhin könnt ihr aber mit dem USB 3.1 Gen 2 Anschluss auch Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps erreichen.

Dazu kommen ein MicroSD Cardreader und ein klassischer 3,5 mm Klinke-Anschluss.

Platz für Sicherheit und Akku

Auch an die Sicherheit wurde gedacht – der Fingerprint-Reader versteckt sich im Touchpad. Der Akku bringt es auf 50 Wh Leistung, das soll für bis zu 15 Stunden Betrieb reichen.

Liebling, ich habe die Ränder geschrumpft

All diese Leistung wird in ein 31,6 x 19,5 x 1,29 cm Gehäuse gepackt. Das Gewicht liegt bei 1,1 kg.

Leider liegen uns aktuell weder Daten über das Startdatum noch über den Preis vor.