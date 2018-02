ASUS ZenFone Max: Dauerbrenner mit fettem Akku und 18:9-Display [MWC]

Ein Smartphone kommt selten allein. Das kennen wir schon von ASUS und seinen ZenFones und auch beim diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona sieht es nicht anders aus. ZenFone 5, ZenFone 5Z, ZenFone Lite und schließlich ZenFone Max heißen die neuen Handsets der Taiwaner und wir blicken jetzt auf das ZenFone Max.

Bei dem Namen könnte man meinen, dass wir es hier mit einem ordentlichen Klopper zu tun kommen, aber dem ist eigentlich gar nicht so: Mit einer Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll bewegt sich ASUS hier im ziemlich herkömmlichen Smartphone-Rahmen und rühmt sich selbst sogar damit, dass man dank der kompakten Bauweise mit 18:9-Display sogar ein Gehäuse verbaut hat, dass eher den Ausmaßen durchschnittlicher 5-Zoll-Smartphones entspricht.

Mit „Max“ spielt man in diesem Fall daher eher auf den Akku an, der mit 4.000 mAh in der Tat deutlich größer als der Durchschnitt ist und beim Telefonieren 36 Stunden durchhält sowie beim Surfen im WLAN immerhin noch 23 Stunden. Hier sind die weiteren technischen Daten:

5,5 Zoll großes HD+ (1440 x 720) IPS-Display im 18:9-Format, 400 cd/m 2 hell

Qualcomm Snapdragon 425 Quad-Core-SoC

bis zu 3 GB RAM

bis zu 32 GB Speicher, per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar

Android 8.0 Oreo mit Zen UI 5.0

Dual-Cam auf der Rückseite mit 13 MP, f/2.0-Blende und PDAF, zweite Cam mit 8 MP und 120 Grad Weitwinkel

Front-Cam mit 8 Megapixeln und f/2.2-Blende

4.000 mAh Akku

Triple Slot: 2 x SIM, 1 x microSD

Micro-USB

70,9 x 147,3 x 8,7 mm

150 Gramm Gewicht

Leider verrät man uns seitens ASUS noch keinen Preis für das ZenFone Max, aber der Blick auf die Specs dürfte es euch ja schon verraten, dass wir es hier nicht mit High-End zu tun haben: Snapdragon 425, HD-Display und 3 GB RAM – sehr teuer dürfte dieses Gerät also nicht werden. Aber wenn der Preis passt, ist das ZenFone Max durchaus interessant, denn es kombiniert immerhin einen fetten Akku mit ansprechender Optik und einer Dual-Cam auf der Rückseite.

Vorne verbaut man 2.5D-Glas, während man hinten auf ein Metall-Finish setzt. Auf der Rückseite sitzt außer der Dual-Cam auch noch ein Fingerabdrucksensor, alternativ könnt ihr euer Smartphone aber auch mit Face Unlock entsperren. Wer technisch nicht zu anspruchsvoll ist, Smartphones mit 18:9-Display schätzt und gerne mal länger unterwegs ist, ohne eine Steckdose vorzufinden, der sollte das ZenFone Max mal auf dem Radar behalten. Wir tun es auch und melden uns, sobald es eine Verfügbarkeit zu vermelden gibt.