Atari VCS: Die Ataribox hat einen neuen Namen und ist (fast) da

Yay, Atari hat endlich seine neue Konsole vorgestellt!

GDC is here! We’re excited to officially announce the new Atari VCS. The video computer system for gaming and digital entertainment. www.ataribox.com Posted by Ataribox on Montag, 19. März 2018

Klingt erst mal gut und ich lese seit gestern auch vielfach, dass die neue Konsole da ist, aber eigentlich ist sie das eben noch nicht. Bislang handelt es sich noch so ein bisschen um ein Muster ohne Wert meiner Meinung nach. Okay, wir haben den finalen Namen — Atari VCS (in Anlehnung an den Atari 2600, der ebenfalls als Atari Video Computer System über die Ladentheken ging) — und das finale Design (welches aber dem längst bekannten Design entspricht).

Darüber hinaus gibt es eigentlich nur noch eine neue Info und zwar jene, dass der Vorverkauf nun wirklich bald starten soll und dass man uns im in wenigen Tagen beginnenden April dann konkret darüber informieren wird. Außerdem erklärt man im Rahmen der Game Developer Conference, die gerade in San Francisco stattfindet, dass die neue Atari-Konsole keinesfalls nur was für Retro-Fans sein soll, sondern auch neue Spiele von Indie-Entwicklern bereithält.

Die Vorstellung der Konsole bei der Game Developer Conference 2018 ist also meines Erachtens lediglich eine Nebelkerze oder im günstigsten Fall ein weiterer Teaser. Die verbaute Technik, die verfügbaren Games, die Verfügbarkeit und der Preis sind uns immer noch weitestgehend unbekannt.

Dafür können wir uns am wirklich gelungenen Retro-Design erfreuen und auch daran, dass sowohl der neue Name als auch das Design des neuen Logos in die selbe Retro-Kerbe hauen.

Bei der GDC in San Francisco werden wir zudem die Controller zu sehen bekommen, von denen einer dem originalen Joystick des Atari 2600 nachempfunden ist und einer eher an ein modernes Gamepad (Xbox One, anyone?) erinnert.

Ursprünglich wollte Atari längst via Crowdfunding in den VK gestartet sein, hat sich aber dagegen entschieden. Die Begründung, dass man nichts vorschnell veröffentlichen möchte, wenn man noch zwingend Hand anlegen muss, finde ich grundsätzlich sympathisch. Aber so langsam kommt Atari natürlich an einen Punkt, an dem es etwas schwierig wird, die Spannungskurve aufrecht zu erhalten und man sich ein bisschen in Richtung Vaporware entwickelt.

Warten wir mal den April ab, denn anlässlich des Vorverkaufs wird Atari ja dann hoffentlich deutlich mehr Details rausrücken und spätestens dann wird hoffentlich meine derzeitige Skepsis auch wieder in Fanboy-Gehabe umschwenken ;)

via VentureBeat