Ataribox: Crowdfunding startet im Herbst, Auslieferung ab 2018

Während ich mich eh derzeit wieder durch meine Spotify-Playlist mit Achtziger-Jahre-Musik höre, zaubert mir eine Nachricht das ikonische Atari-Logo in die Augen. Wie das Unternehmen jetzt mitteilen lässt, wird man noch in diesem Herbst mit dem Crowdfunding für die Ataribox beginnen.

Schon im Juli war spekuliert worden, dass sich Atari für Crowdfunding entscheiden würde, um nach all den Jahren wieder eine eigene Konsole an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Ein exaktes Datum verkündet man zwar leider nicht, aber man lässt durchblicken, dass wir schon in den nächsten Wochen weitere Infos bekommen.

Meteorologisch hat der Herbst bereits begonnen, also könnte es meinetwegen jetzt direkt losgehen. Wahrscheinlicher ist aber, dass sich Atari noch ein wenig Zeit nimmt und im Oktober oder November mit dem Projekt an die Öffentlichkeit geht. Atari plant, dass man dann im Frühling 2018 mit der Auslieferung der Geräte beginnen kann — also etwa in einem halben Jahr.

Atari kann dank Crowdfunding erst mal vorsichtig einen Fuß ins Spielkonsolen-Becken tauchen und auf diese Weise sowohl den Bedarf ermitteln als auch die Meinungen der Atari-Fans einholen, ohne sich finanziell direkt zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Wie Atari mitteilt, ist gerade das Feedback der Community ein essenzieller Grund, wieso sich das Unternehmen mit dem großen Namen für das Crowdfunding entschieden habe:

Why Crowdfunding? Amazing brands are driven by amazing communities. Coming back to hardware is an important step for Atari, and something we intend to do carefully, hand-in-hand with the Atari community that loves our brand as much as we do. Crowdfunding is the ultimate community approach to bring great products to life; and for Atari, it allows us to reward our community with exclusive access, special editions, and include them as active participants in the rollout of the Ataribox.