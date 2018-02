Atomwissenschaflter missbrauchen Supercomputer fürs Bitcoin-Mining

Wer einen leistungsfähigen Computer hat, der kann umso mehr Bitcoin erzeugen. Da ist es beispielsweise auch kein Wunder, dass Unicef vor kurzem erst Gamer mit starken Grafikkarten zum Bitcoin-Mining aufgerufen hat. Mitarbeiter des Forschungszentrums für Experimentalphysik (RFNC-VNIIEF) sind sich dieser Tatsache ebenfalls bewusst und da ihnen zufällig der Supercomputer einer Atomforschungsanlage zur Verfügung steht, haben sie den auch prompt genutzt. Der hat nämlich eine Rechenkapazität von einem Petaflop.

Diesen rechenstarken Computer für privates Bitcoin-Mining zu nutzen, ist natürlich nicht erlaubt. Bevor die Mitarbeiter aber zu irgendeiner Missetat kamen, wurden sie entdeckt und bei ihrem Vorhaben gestoppt. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Wie viele Mitarbeiter an dem Unternehmen beteiligt und gefangen genommen wurden, ist bislang nicht bekannt.

„There has been an unsanctioned attempt to use computer facilities for private purposes including so-called mining.“ Tatyana Zalesskaya, Pressesprecherin des Forschungszentrums

Entdeckt wurden sie bei dem Versuch, den Supercomputer mit dem Internet zu verbinden. Dieser ist normalerweise aus Sicherheitsgründen offline, denn er wird für Testsimulationen von Atomwaffenkonstruktionen verwendet. Sicherheitskräften des Instituts fiel diese Ungereimtheit auf und alarmierte das FBI.

Das VNIIEF-Institut liegt in der russischen Stadt Sarov, die lange eine „geschlossene Stadt“ war. Nur wenige haben Zutritt zu ihr und vielen ist sie sogar gänzlich unbekannt, da sie geheim gehalten wird. In der Anlage wurden damals die ersten sowjetischen Atombomben sowie die größte je zur Explosion gebrachte Wasserstoffbombe entwickelt.

Anders als hier in Deutschland, sind die Menschen in Russland unfassbar an Kryptowährung interessiert. Vor kurzem hat sich dort ein Geschäftsmann zwei Kraftwerke gekauft, die ausschließlich zur Betreibung von Bitcoin-Mining-Rechenzentren genutzt werden. Der Vorfall im VNIIEF-Institut ist auch nicht der einzige dieser Art. Russland konnte in letzter Zeit immer wieder zahlreiche Versuche von Unternehmensmitarbeitern verbuchen, die Industriecomputer für Bitcoin-Mining verwendeten.

via: arstechnica und golem